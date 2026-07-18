Sorpresa en los precios de la frutería: los higos y las tropicales se abaratan un 23%

El verano pasado comprar higos o frutas tropicales suponía rascarse bastante más el bolsillo que ahora. Los últimos datos del IPC del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que este grupo de alimentos cuesta un 22,7% menos que hace un año. De hecho, es uno de los productos que más se abarata de toda la cesta de la compra.

La buena noticia para el consumidor es que este descenso no responde a una rebaja puntual. Lo que ha ocurrido es que los precios han vuelto a niveles mucho más normales después de un 2025 especialmente caro.

Durante la primavera de 2025 esta categoría vivió una escalada poco habitual. Entre enero y junio el índice de precios del INE dio un salto cercano al 70%. Ese pico convirtió el verano pasado en uno de los momentos más caros para comprar estos productos. Sin embargo, a partir de julio los precios comenzaron a bajar con rapidez hasta perder prácticamente todo lo que habían ganado.

El factor aguacate

Los últimos datos del IPC también revelan que, aunque son más baratos que el año pasado, los higos y las frutas tropicales no han dejado de subir de precio durante este año. Desde enero acumulan un incremento del 12%.

Ahora bien, esta evolución coincide con un cambio importante en la forma de calcular el IPC. Desde enero, el INE utiliza una nueva cesta de la compra, revisada para adaptarse a los hábitos de consumo actuales. Entre las novedades, por primera vez se ha incorporado el aguacate a la categoría de frutas tropicales. Por eso, la comparativa de esta categoría debe interpretarse teniendo en cuenta que el indicador ya no mide exactamente la misma cesta de productos que hace un año.

En cualquier caso, traducido al carrito de la compra, todos aquellos que vayan al supermercado encontrarán que las frutas tropicales y los higos son, en términos generales, mucho más baratos que el año pasado.