España va a perder otras 23.000 viviendas de alquiler

La oferta de vivienda en alquiler en España volverá a reducirse durante 2026, mientras la presión de la demanda continúa aumentando. El Barómetro del Alquiler del segundo trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler, estima que el parque de viviendas disponibles disminuirá en 22.927 inmuebles, un 3,35% menos que al cierre del año anterior, al tiempo que la demanda alcanzará una media de 143 interesados por vivienda en diez días, el nivel más elevado de la serie.

Concretamente, el informe prevé que el parque de alquiler residencial pase de 683.920 viviendas al cierre de 2025 a 660.993 inmuebles este año. Así, según el Observatorio del Alquiler, esta evolución confirma que la reducción de la oferta "todavía no ha encontrado su suelo".

Lo cierto es que el estudio atribuye este descenso al traslado de viviendas hacia otras modalidades de arrendamiento, como el alquiler temporal, turístico o por habitaciones, además de inmuebles que pasan al mercado de compraventa o permanecen desocupados.

El Observatorio también señala dos factores que, a su juicio, han influido en esta evolución. Por un lado, el efecto de la regulación en las zonas declaradas tensionadas, que considera que sigue desplazando viviendas fuera del mercado residencial. Por otro, los episodios de lluvias e inundaciones registrados durante enero y febrero, especialmente en el sur peninsular, que habrían afectado a parte de la oferta disponible.

En este contexto, por comunidades autónomas, Cataluña registrará una reducción prevista del 7,65%, hasta situarse en 94.947 viviendas de alquiler residencial. Por su parte, el País Vasco figura entre los territorios con una mayor caída proyectada para este año, con un descenso del 16,16%.

Del mismo modo, en el ámbito provincial, Cádiz encabeza las mayores reducciones porcentuales, con un 29,42%, seguida de Ceuta (-27%), Huesca (-24%), Guipúzcoa (-22,33%), La Rioja (-17%), Almería (-15,95%) y Navarra (-14,76%). No obstante, en términos absolutos, Barcelona será la provincia que perderá más viviendas respecto al cierre de 2025, con 5.647 inmuebles menos. Le siguen Cádiz (-4.533), Almería (-2.285) y La Coruña (-1.782).

Presión de la demanda

Con todo, el Barómetro sitúa la presión de la demanda en una media nacional de 143 personas interesadas por cada vivienda durante los diez primeros días de comercialización, frente a las 135 registradas al cierre de 2025. De este modo, Barcelona presenta el mayor nivel de presión, con 418 interesados por inmueble, seguida de Vizcaya (196), Baleares (160), Guipúzcoa (153), Álava (144), Valencia (138) y Madrid (136).

El estudio también identifica un "efecto desbordamiento" de la demanda desde las grandes ciudades hacia provincias cercanas. Entre ellas figuran Guadalajara (93 interesados por vivienda), Toledo (90), Sevilla (90), Málaga (86), La Coruña (68), Alicante (67), Lérida (66) y Valladolid (55). Por el contrario, Cáceres (17), Ávila (14) y Jaén (12) presentan niveles de demanda que el Observatorio considera propios de un mercado equilibrado.

Así las cosas, el precio medio del alquiler alcanzó los 1.211 euros mensuales durante el segundo trimestre de 2026. Esta cifra supone un incremento del 2,28% respecto al cierre de 2025 y del 4,85% en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque el informe aprecia una desaceleración del ritmo de crecimiento.

De hecho, actualmente 12 provincias registran rentas medias superiores a 1.000 euros mensuales. El ranking lo encabezan Baleares (1.678 euros), Barcelona (1.646 euros) y Madrid (1.637 euros), seguidas de Guipúzcoa (1.485 euros), Málaga (1.307 euros), Vizcaya (1.305 euros), Las Palmas (1.176 euros), Valencia (1.165 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.131 euros), Álava (1.038 euros), Navarra (1.028 euros) y Alicante (1.022 euros).

Zonas tensionadas

El informe sostiene que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, las zonas tensionadas continúan condicionando la evolución del mercado del alquiler. Según el Observatorio, Cataluña volverá a registrar un mínimo de oferta, mientras que el País Vasco figura entre las comunidades con mayores descensos previstos y Navarra consolida un precio medio superior a los 1.000 euros mensuales.

El estudio también señala que La Coruña ha registrado un aumento de la presión de la demanda tras la declaración de su primer municipio tensionado y apunta a una reducción de la oferta en otros territorios donde se tramitan estas declaraciones, como Las Palmas y Asturias.