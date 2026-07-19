El café más caro del mundo sube de precio: un kilo vale más que un coche de segunda mano

El café más caro del mundo tampoco se libra de las tensiones en el mercado de arábica por las malas cosechas en los grandes países productores. El geisha de Panamá, considerado el más caro del mundo, afronta una de sus campañas más complicadas por el impacto del clima que, tras un cóctel de lluvias intensas, sequía y temperaturas extremas, ha reducido de forma drástica la cosecha.

En esas condiciones, los productores panameños ya anticipan que habrá mucho menos café disponible para la subasta internacional Best of Panama, que se celebrará en septiembre y donde este grano bate récords año tras año.

Según recoge Efeagro, en la edición de 2025, un lote de apenas 20 kilos de geisha alcanzó un precio histórico de 26.300 euros por kilogramo, adquirido por la empresa Julith Coffee, de Dubái. La cifra da una idea de hasta qué punto este café juega en otra liga: ese mismo año, el precio del café arábica convencional, el más consumido del mundo, rondó los 7,40 euros por kilo, según las estimaciones del Banco Mundial.

La cosecha se desploma

El presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), Ricardo Koyner, explica que la producción de cafés especiales este año será "muy pequeña". Según sus cálculos, Panamá apenas ha obtenido alrededor del 50% de la producción habitual, como consecuencia de una campaña marcada primero por lluvias muy abundantes y después por una intensa sequía.

El caficultor Graciano Cruz Landero, propietario de la finca Los Lajones Bambú, estima que, en el caso concreto del geisha, la producción ha caído al menos un 30% por las condiciones meteorológicas.

Panamá es un productor pequeño en el mercado mundial del café. En la campaña 2024-2025 produjo cerca de 7,7 millones de kilos, un 3,2% menos que el año anterior. Casi dos terceras partes proceden de la provincia de Chiriquí, donde se cultiva el célebre geisha.

Menos cantidad, pero mejor café

La reducción de la cosecha, sin embargo, podría tener un efecto positivo sobre la calidad. Los productores aseguran que las plantas, al tener menos frutos, concentran mejor los azúcares y desarrollan perfiles aromáticos más complejos.

Las elevadas temperaturas durante el día y las noches frías han favorecido una maduración más lenta del grano, lo que, según Cruz Landero, dará como resultado un café "más dulce" y con sabores más intensos.

En la misma línea se expresa Wilford Lamastus, de Lamastus Family Estate, quien considera que la menor producción ha permitido dedicar más atención a cada lote. Su previsión es que las puntuaciones de calidad de este año incluso superen las obtenidas en la edición anterior.

Comienza la carrera por el mejor café del mundo

La XXX edición del Best of Panama ya está en marcha con la presentación de 102 lotes elaborados por 47 productores. Tras una primera cata nacional se elegirán los mejores cafés de cada categoría, que posteriormente serán evaluados por un jurado internacional formado por más de un centenar de expertos de todo el mundo.

Los lotes seleccionados llegarán a la subasta electrónica de septiembre, donde volverán a medirse los principales compradores internacionales. Con una oferta mucho más limitada este año, todo apunta a que el café más caro del mundo podría volver a batir récords de precio.