Estos son los 15 productos que más han subido de precio en el último año
El IPC ha disparado el precio de diversos productos. De los huevos a la carne, pasando por los hidrocarburos o los seguros de salud, o la ropa de bebé, la inflación ha dejado una ristra de productos que se han encarecido desde junio de 2025. Encontramos productos que se han encarecido hasta casi un 30%.
Combustibles líquidos
Los combustibles líquidos representan el producto que más se ha encarecido en España durante el último año. Con una subida interanual del 28,5%, encabezan el ranking del IPC que ha elaborado del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Recogida de basuras
La recogida de basuras ha registrado un incremento del 26,6%. Es el segundo servicio con mayor aumento de precio en el índice oficial del INE.
Transporte combinado de pasajeros
Los abonos y títulos integrados que permiten utilizar distintos medios de transporte público con un único billete aumentaron un 26,6% en el último año.
Joyería y relojes de pulsera
Los artículos de joyería y los relojes de pulsera han experimentado un encarecimiento del 25,3% interanual, son unos de los bienes de consumo con mayor incremento de precio.
Prendas de vestir para bebés
La ropa destinada a bebés menores de dos años ha aumentado un 16,5% respecto a junio de 2025, muy por encima de la inflación general, que se sitúa en el 3,2%.
Legumbres verdes, frescas o refrigeradas
Las legumbres verdes frescas o refrigeradas también forman parte de los alimentos que más se han encarecido en el último año, con una subida interanual del 15,7%.
Huevos
Los huevos han vuelto a ser uno de los alimentos con mayor incremento de precio. Su coste ha aumentado un 14,1% en comparación con junio del año pasado.
Gasóleo
El diésel ha registrado el mismo incremento que los huevos, con una subida interanual del 14,1%, según la clasificación oficial del IPC.
Hoteles, apartamentos y alojamientos similares
Los servicios de alojamiento turístico han elevado sus precios un 11,4% respecto a junio de 2025.
Bayas frescas
Las bayas frescas, como fresas, frambuesas, moras o arándanos, han aumentado un 10,3% interanual su precio y figuran entre los alimentos con mayor encarecimiento.
Transporte de pasajeros por metro y tranvía
Los servicios de metro y tranvía han registrado una subida media del 9,2%.
Cítricos frescos
Los cítricos frescos incrementaron su precio un 8,9% interanual, situándose entre los productos alimentarios con mayor aumento durante el último año.
Seguro relacionado con la salud
Los seguros de salud también han aumentado. En concreto, un 8,9% respecto a junio de 2025, reflejando uno de los mayores incrementos entre los servicios incluidos en el IPC.
Pescado fresco, refrigerado o congelado
El pescado fresco, refrigerado o congelado se ha encarecido un 8,8% en términos interanuales, consolidándose entre los alimentos que más subieron de precio.
Despojos comestibles
Los despojos comestibles, categoría que incluye vísceras y otras partes destinadas al consumo humano, cerraron el ranking con una subida interanual del 7,2%.