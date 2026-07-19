La oportunidad de negocio que ha aprovechado un español con las gafas de eclipse: ya ha vendido más de 600.000

El próximo miércoles 12 de agosto se producirá un eclipse de Sol por la tarde que será visible desde distintos puntos de España. Lo cierto es que este tipo de fenómenos siempre despiertan un gran interés entre el público, tanto nacional como internacional, lo cual explica que las reservas de vuelos se hayan disparado un 304%. De este modo, se espera que el fenómeno produzca un impacto económico de 360 millones de euros en tan solo siete días.

Sin embargo, lo cierto es que, si vamos a querer presenciar este espectacular fenómeno astronómico, tenemos que estar seguros de hacerlo de la forma más segura posible. Para ello, es fundamental utilizar las gafas correctas, de lo cual depende absolutamente nuestra salud visual. En este sentido, una de las empresas que está revolucionando el sector en España es Astronomía Visión Certificada, con cuyo CEO y fundador, Nuño Ibáñez, hemos podido hablar en Libre Mercado.

Una oportunidad de negocio oculta

El eclipse del próximo 12 de agosto se acerca y debemos ser conscientes de que debemos contar con el material indicado para asistir a este fenómeno de forma segura. Así, una de las marcas que han irrumpido con fuerza en nuestro país es Astronomía Visión Certificada, fundada por Nuño Ibáñez, un joven de 29 años de Burgos que hace un año vio una gran oportunidad en el negocio de la distribución de gafas para eclipses. De hecho, tal ha sido su éxito que, habiendo comenzado el pasado enero, ha vendido ya más de 600.000 gafas.

Al respecto, el CEO y fundador de Astronomía Visión Certificada incide en que su empresa no fabrica las gafas que vende, sino que distribuye a empresas y administraciones públicas las unidades que se confeccionan en EEUU por una empresa —de la cual son distribuidores oficiales— que ha llegado a colaborar con la NASA en el marco de la misión Artemis II. Es más, para Ibáñez el hecho de dedicarse únicamente a la distribución de las gafas es, en realidad, una de las ventajas de su modelo de negocio.

Así las cosas, el joven emprendedor está logrando cosechar rápidamente un notable éxito en este sector. De hecho, según explica en declaraciones a Libertad Digital, si bien es cierto que la empresa está centrada en la distribución de gafas a nivel nacional, ya ha llevado a cabo una operación a nivel internacional de venta al Grupo Barceló para enviar las gafas a Alemania.

En este sentido, Ibáñez subraya la importancia que tiene este tipo de artículos, puesto que es un producto especialmente "delicado" debido a su relación con la salud visual. Por ello, incide en que las gafas que utilicemos cumplan con los estándares de calidad y estén homologadas. "Es muy importante, te puedes quedar ciego", asevera, recordando además cómo en el año 1994 varias personas perdieron la visión tras un eclipse en Castilla-La Mancha.

Precisamente, sobre el aspecto de la calidad y la seguridad que proporcionan las gafas para ver los eclipses, Ibáñez asegura que "lo más importante es que cumplan la normativa ISO 12312-2:2015", por lo que, insiste, "es importante investigar y no comprar las primeras gafas que veamos". De este modo, detalla cómo en las gafas que compremos para el eclipse debe aparecer la normativa, cuáles es el fabricante, dónde está homologada la normativa —en su caso, es en Irlanda— y el marcado CE —de la certificación europea, que recomienda no confundir con la insignia de "China Export"—. "Por intentar ahorrarte 40 céntimos, te juegas quedarte ciego", subraya.

El emprendimiento como filosofía de vida

Pero el negocio de las gafas para eclipses solo es uno de los muchos que tiene —y ha tenido a lo largo de su vida— Nuño Ibáñez, puesto que el joven emprendedor compagina su dedicación al negocio de la distribución de estas gafas con otras dos empresas: una relacionada con las pistas de pádel y otra con la gestión de reservas para establecimientos de estética (depilación, peluquerías, etc.).

Ahora bien, este espíritu emprendedor es algo que ha tenido desde hace mucho tiempo. Según el joven empresario, cuyos negocios siempre han estado inspirados por el afán de vender productos que "rompan barreras", todo comenzó cuando, siendo aún un niño, acudía con su padre a la Plaza Mayor de Burgos a cambiar cromos de fútbol y, al final, se quedaba solo con su hermano negociando con adultos estos intercambios.

Del mismo modo, cuenta que, por ejemplo, cuando aún asistía al instituto, decidió poner en marcha un negocio de venta de fundas móviles —antes de la irrupción de algunas franquicias dedicadas a ello— que compraban previamente en eBay y distribuía entre sus compañeros. No obstante, tuvo que dejar de vender estas carcasas cuando el director del centro le llamó la atención y le advirtió de que estaba prohibido vender allí estos productos. "La vida está para probar", asegura.

Con todo, según explica a Libertad Digital, en el caso del negocio de las gafas de eclipse la idea de fundar esta empresa surgió en su tiempo libre. Concretamente, explica que fue el verano pasado, cuando acudió a Lodoso —su pueblo— para visitar a su abuela, decidió asistir con su madre a una de las charlas informativas que se organizan en el que es el único observatorio astronómico de la provincia. Fue allí, de hecho, donde se enteró de que este año se produciría un eclipse.

Así las cosas, cuenta que, pasados varios meses, vio una noticia en la que se informaba de que la Diputación de Burgos había invitado al rey Felipe VI a ver el eclipse en Lodoso, destacando además que este es un lugar destacado para presenciar dicho fenómeno astronómico. No obstante, lo más importante es que en esta noticia también se subrayaba la importancia de contar con unas gafas de buena calidad para ver el eclipse. En este contexto, fue su madre la que le propuso poner en marcha este negocio basado en la importación y la venta de gafas de eclipse, pertrechado además de experiencia previa con las importaciones.

En cualquier caso, esta es una apuesta de futuro. Como explica Ibáñez, los próximos años se van a suceder los eclipses en distintos puntos del planeta —incluida España—, por lo que seguirá pudiendo vender estas gafas y, además, ampliar su negocio a otros países. "Las oportunidades son infinitas", subraya.

Pero, según el empresario, la clave de la expansión de la empresa reside en la IA: comenta que, además de obtener beneficios de ello, su intención de ampliar el negocio a otros mercados y geografía se fundamenta en un afán por comprobar hasta dónde es capaz de llegar el potencial de la IA

Al respecto, Ibáñez asegura que la irrupción de la IA es comparable con la aparición de Internet y, al mismo tiempo, supone una herramienta de gran potencial que puede ayudar a impulsar de forma exponencial la productividad y la actividad de las empresas. En su caso, tal y como explica, la IA supone, sobre todo, un instrumento esencial para la gestión de los pedidos. De hecho, asegura que le hubiera sido imposible llegar hasta el momento empresarial en el que se encuentra actualmente sin esta herramienta.