Máxima tensión en Hacienda con el superpoder del amigo de Zapatero

La polémica en torno a la instrumentalización de la Agencia Tributaria por parte de los socialistas sigue creciendo. Esta semana, la exdirectora de la AEAT, Soledad Fernández, tuvo que comparecer en el Senado debido al Caso Sepi, y algunas de sus declaraciones han generado un importante revuelo.

Cabe recordar que, pocos días antes de esta comparecencia salía a la luz que Soledad Fernández había pedido abandonar el cargo que ostentaba desde el año 2022. Asediados por los escándalos que rodean al organismo, desde el Gobierno intentaban quitarle hierro a la marcha de la jefa de la AEAT, de dos de sus altos cargos y, el pasado viernes, de la directora de RRHH.

La entrega de la Agencia Tributaria a Cataluña, el trato del fisco al hermano de Pedro Sánchez por tributar en Portugal, las reticencias a personarse en la causa de las joyas de Zapatero o el inusual poco olfato de la AEAT en los casos de corrupción que rodean a la Sepi son algunas de ellas. En este último punto ha resultado llamativo que Hacienda no se percatara de la anómala situación fiscal del socio y amigo de Zapatero, Julio Martínez.

Durante la comparecencia de Soledad Fernández, el senador del PP, Salvador de Foronda, preguntó por cómo pudo Martínez estar cuatro años sin hacer declaraciones de la renta cuando recibía un salario al que la empresa ASP Renta le practicaba la retención (modelo 190), así como las correspondientes deducciones en Sociedades. Además, Martínez paga un alquiler con las cuentas vacías, y el dueño del piso lo declaraba en el modelo 180.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de la AEAT señalan que es "imposible, inverosímil, que eso no salte. Han mandado que quiten sus datos" aseguran a Libre Mercado. Ante todas estas pruebas, la exdirectora de la Agencia Tributaria señaló que "no lo entiendo tampoco, no lo comprendo. Es un lamentable error".

Para subsanar el error, lo lógico es que el Gobierno o la propia AEAT procediera a buscar al responsable de expediente de Martínez, ya que tienen un rastreo y una trazabilidad de los movimientos. Si no lo hacen, ¿será porque no tienen interés en que se sepa?