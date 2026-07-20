Civislend acelera su crecimiento y supera los 96 millones de euros financiados en el primer semestre de 2026

El crowdlending inmobiliario continúa ganando protagonismo en España y Civislend vuelve a reflejar esa tendencia con un primer semestre de 2026 marcado por el crecimiento. La plataforma ha superado los 96 millones de euros financiados entre enero y junio, un 55% más que en el mismo periodo del año anterior, consolidando su posición como uno de los principales referentes de la financiación participativa aplicada al sector inmobiliario.

Durante los seis primeros meses del año, Civislend ha financiado 38 proyectos, lo que supone un incremento del 46% respecto al primer semestre de 2025. Las operaciones, que actualmente continúan en desarrollo, permitirán impulsar cerca de 600 viviendas y ponen de manifiesto el creciente protagonismo de este modelo como alternativa de financiación para promotores e inversores.

Los proyectos financiados durante este periodo ofrecen una rentabilidad media del 15,39% y un plazo medio de 16 meses. A ello se suma una elevada participación por parte de los inversores, con una media de 1.154 personas financiando cada operación, un dato que refleja la consolidación del interés por la inversión inmobiliaria participativa.

Más allá del segmento residencial, Civislend ha continuado ampliando su cartera de activos durante este semestre. La plataforma ha participado en la financiación de proyectos relacionados con hoteles, garajes, naves industriales, fincas rústicas, locales comerciales, suelo y activos de lujo, reforzando una estrategia basada en la diversificación tanto sectorial como de oportunidades de inversión.

La expansión territorial también ha sido uno de los pilares del crecimiento. Además de mantener actividad en comunidades como Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, la compañía ha financiado nuevos proyectos en Mallorca, Málaga, Almería, Alicante, Sevilla, Gerona y Madrid, al tiempo que ha reforzado su presencia internacional con una nueva operación en Oporto. Con ello, Portugal continúa consolidándose como uno de los mercados estratégicos para la plataforma dentro de la Península Ibérica.

Para Íñigo Torroba, ceo de Civislend, "este semestre confirma la madurez que está alcanzando el crowdlending inmobiliario en España. Cada vez más inversores incorporan este modelo a su estrategia de ahorro, lo que nos permite seguir creciendo de forma sostenible, diversificando proyectos y reforzando nuestra propuesta de valor".

La evolución registrada en 2026 se suma a la trayectoria acumulada por la plataforma desde su creación. En estos años, Civislend ha financiado 361 millones de euros repartidos en 183 proyectos inmobiliarios, alcanzando una rentabilidad media anual del 13,8% y una duración media de 15 meses. Unos datos que reflejan la consolidación de la financiación participativa como una alternativa cada vez más relevante dentro del mercado inmobiliario español.

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