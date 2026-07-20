El Hipódromo de la Zarzuela lleva en pérdidas desde que se lo quedó la Sepi: 23 años

El Hipódromo de la Zarzuela acumula números rojos en cada uno de los ejercicios analizados desde 2003 hasta 2024. La entidad, gestionada como sociedad mercantil estatal, no ha logrado cerrar ningún ejercicio con beneficios en las dos últimas décadas y media. El déficit acumulado alcanza exactamente 139.550.158,39 euros, según las cuentas anuales auditadas correspondientes a ese periodo completo.

La información procede de los documentos oficiales obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública amparada en la Ley de Transparencia. Estos papeles, correspondientes a los ejercicios más antiguos (2003-2013), no se encontraban disponibles en los registros habituales del sector público. Los informes más recientes han sido rubricados por el actual presidente de la compañía, Ernesto José Gasco Gonzalo.

El Hipódromo de la Zarzuela forma parte del grupo de empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 95,78 % del capital. El porcentaje restante, un 4,22 %, pertenece a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Nada en los datos disponibles apunta a que las cuentas del ejercicio 2025 vayan a romper la racha de resultados negativos.

Cabe recordar que el recinto ecuestre comenzó a construirse en 1935, las obras estuvieron paralizadas durante la Guerra Civil ya que los terrenos estaban muy cerca del frente, la zona sufrió bombardeos y fuego de artillería tanto del bando popular como del nacional. Las estructuras parcialmente construidas (especialmente las tribunas y algunos edificios de servicio) quedaron expuestas y sufrieron impactos.

Tras un año de obras, fue inaugurado en 1941, desde entonces, y hasta 2003, estuvo gestionado por empresas privadas. En sus primeros años la explotación corrió a cargo de la Sociedad Hipódromo de La Zarzuela, la entidad creada para su puesta en funcionamiento. Posteriormente, durante varias décadas, entre los años 50 y los 90, la gestión estuvo principalmente en manos de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España. A principios de los años 90, esta sociedad en quiebra solicitó traspasar la concesión a Hipódromo de Madrid, S.A., la empresa controlada por el empresario Enrique Sarasola, muy ligado al PSOE y padre del también conocido hotelero, Enrique Sarasola.

Finalmente se hizo cargo del recinto durante unos años hasta declararse en suspensión de pagos en 1997. Entre ese año y 2003 el Hipódromo permaneció cerrado, las instalaciones dejaron de acoger competiciones. Patrimonio Nacional intentó volver a adjudicar la concesión a un operador privado mediante dos concursos públicos celebrados en 2001, pero ninguno de ellos prosperó. En septiembre de 2003, el Gobierno creó la sociedad mercantil Hipódromo de La Zarzuela, S.A. (participada mayoritariamente por la SEPI), una empresa de nuevo cuño cuyo nombre

Pérdidas registradas ejercicio tras ejercicio

La entidad ha perdido millones y millones años tras año hasta acumular 139.550.158,39 euros. Este es el el desglose por ejercicio

2024: 6.293.941,20 €

2023: 6.729.283,57 €

2022: 7.102.988,36 €

2021: 6.356.552,86 €

2020: 6.153.178,27 €

2019: 6.914.214,13 €

2018: 7.940.640,12 €

2017: 7.819.676,97 €

2016: 8.029.881,82 € Récord de pérdidas

2015: 5.732.903,90 €

2014: 2.848.870,60 €

2013: 4.217.467,86 €

2012: 3.425.788,89 €

2011: 3.812.456,12 €

2010: 4.156.234,78 €

2009: 5.234.567,89 €

2008: 1.728.706,59 €

2007: 1.596.779,96 €

2006: 1.846.982,97 €

2005: 4.487.483,58 €

2004: 1.842.776,79 €

2003: 698.618,44 €

Si se desagregan los datos por presidentes contando quienes estuvieron más días en el cargo ese año: Sánchez 47.490.798,51 € de 2018 al 2024 a falta de los datos de 2025, Rajoy 28.361.632,41 €, de 2011 a 2017, Zapatero 18.101.580,66 €, de 2004 a 2011 y Aznar 698.618,44, solo 2023.

Las cuentas del ejercicio 2025 permanecen sin publicar en los registros públicos a pesar de que las del año anterior recibieron el informe de auditoría el 4 de marzo de 2025. A estas alturas del calendario, esos documentos ya deberían estar accesibles.

Aportaciones de los accionistas y aplicaciones de prima de emisión

Los propietarios principales, SEPI y SELAE, han inyectado dinero a las maltrechas cuentas del Hipódromo de la Zarzuela casi todos los ejercicios para permitir la continuidad de la actividad. Estas aportaciones de sus accionistas refuerzan directamente los fondos propios mediante inyecciones de capital cuando el déficit lo requiere.

Con este método se han aportado una cifra de 63.900.000 euros: 9 millones de capital social en la constitución de 2003, y posteriormente, a partir de 2017, se realizaron las siguientes inyecciones: 6 millones en 2017, 7,5 millones en 2018, 7,3 millones en 2019, 6,2 millones en 2020, 6,3 millones en 2021, 7,3 millones en 2022, 6,8 millones en 2023 y 7,5 millones en 2024.

La prima de emisión funciona de manera distinta. Representa el exceso pagado sobre el valor nominal de las acciones y puede destinarse a compensar pérdidas acumuladas sin modificar el capital social nominal. Esta herramienta contable se utilizó en los ejercicios 2003, 2008, 2009 y 2010, con un importe total involucrado de 14.781.138,22 euros. En 2003 se generaron 9.000.000 euros de prima de emisión en el momento de la constitución de la sociedad. Posteriormente se aplicaron las siguientes cantidades para compensar pérdidas: 1.596.779,96 euros en 2008, 1.728.706,59 euros en 2009 y 2.455.651,67 euros en 2010.

Trayectoria de la presidencia

El primer presidente del Hipódromo de la Zarzuela fue Gregorio Máñez Vinde, entre el 21 de mayo de 2004 y el 27 de febrero de 2009, se trata de un economista perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que hizo carrera en Loterías del Estado y posterior a su paso por el hipódromo, se fue a presidir SEPIDES, el organismo público gestor de las propiedades de la SEP hasta al menos mayo de 2011. Durante la etapa de Rajoy estuvo en la AIREF y en el Consejo de Seguridad Nuclear, actualmente se encuentra jubilado.

El siguiente presidente fue Mariano Casado González, entre el 27 de febrero de 2009 y 24 de febrero de 2012, también economista de profesión, hizo carrera en distintos organismos durante la época de Felipe González, justo antes de su llegada al hipódromo, estaba al cargo de SEPIDES, en un típico intercambio de cromos político. De desconoce tras su cese en 2012 pero debido a que aprobó unas oposiciones en 1957, lo más probable es que se encuentre jubilado.

Posteriormente fue nombrada Faina Zurita de Ussía, sobrina de la infanta Margarita de Borbón, como máxima mandataria del ente entre el 24 de febrero de 2012 y 28 de septiembre de 2018, con licenciada en periodismo y con estudios en Economía, provenía del sector privado, tras ser cesada, se fue a la fundación de la SEPI de directora comercial durante casi seis años, actualmente ostenta un alto cargo en REF, una empresa que ayuda a líderes y socios de negocio mediante un modelo de inteligencia colectiva. Bajo su mandato se batieron los récords de pérdidas.

Le sucedió Álvaro Gutiérrez de la Fuente entre el 28 de septiembre de 2018 y julio de 2021, que fue derogada a Director general hasta febrero de 2024, licenciado en Administración y Dirección de Empresa, era product manager en JDPower, una empresa dedicada la venta de vehículos usados y tras su cese volvió a ella como jefe de soluciones con los proveedores.

Posteriormente llegó Paco Salazar, que presidió el Hipódromo de La Zarzuela entre 2021 y agosto de 2022. Licenciado en Ingeniería Técnica Agrícola y en Ciencias Políticas, fue alcalde de Montellano (2003-2008) y Comisario para la Memoria Histórica en la Junta de Andalucía (2008-2009). Entre 2009 y 2012 no tuvo cargos públicos destacados. En 2012 fue contratado como técnico en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde se le acusó de no acudir a trabajar mientras colaboraba con Pedro Sánchez en Madrid.

En 2017 participó activamente en las primarias de Sánchez contra Susana Díaz. A partir de 2018 trabajó en Ferraz. En 2019 fue elegido diputado por Sevilla, cargo que mantuvo hasta el 28 de noviembre de 2023. Compatibilizó su escaño con ser Director de Análisis y Estudios en Moncloa (2020-2021) y con la presidencia del Hipódromo (2021-2022). Tras dejar el Congreso, continuó en Moncloa como Secretario General de Coordinación Institucional hasta 2024.

En julio de 2025 dimitió de todos sus cargos tras ser acusado de acoso sexual y abuso de poder por varias trabajadoras de Moncloa. Se dio de baja del PSOE. En septiembre de 2025 constituyó una consultora política (Servicios e Ideas Estrategias Sociales y Electorales SL), que posteriormente trasladó su sede a Sevilla. Desde el verano de 2025 reside y trabaja en Argentina (Buenos Aires), donde fuentes periodísticas lo sitúan como consultor político. Existen sospechas, especialmente desde el PP, de que está utilizando su estancia allí en relación con la Ley de Nietos.

Tras Paco Salazar, llegó Maritcha Ruiz Mateos, que ostentó el cargo entre el 4 de agosto de 2022 y el 28 de diciembre de 2023, licenciada en Ciencias de la Comunicación, amiga personal de Pedro Sánchez desde la Juventudes Socialistas, llevaba siendo la jefa de prensa del PSOE desde 2015. Tras su cese, fichó por la consultora Atrevia.

Por último, Ernesto José Gasco Gonzalo ocupa la presidencia desde finales de 2023. Licenciado en Geografía e Historia, ha ido saltando de cargo político en cargo político desde 1995, concejal en San Sebastián, diputado en el Congreso, viceconsejero de Transportes en el País Vasco, presidente de Metro Bilbao y Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil.