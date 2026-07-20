La fórmula de Sánchez para salvar las pensiones: poner a trabajar a los jubilados

En esta entrega se analiza con espíritu crítico y un toque de ironía la última propuesta del Gobierno en materia de pensiones, la cual plantea fomentar que los jubilados se hagan autónomos para intentar paliar el déficit de la Seguridad Social, que acumula una deuda de 136.000 millones de euros.

Durante la conversación, los presentadores de Libertad Digital comentan cómo la deuda de las pensiones se ha multiplicado por cuatro en los últimos años y cuestionan la viabilidad de la llamada jubilación flexible. Esta modalidad busca que las personas de la tercera edad puedan compatibilizar el cobro de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o como trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, se destaca que para los mayores de 70 años, volver a trabajar bajo el régimen de autónomos implica enfrentarse a trámites administrativos, la obligación de pagar cotizaciones y la constante fiscalización de Hacienda, sin que esto garantice el éxito de un negocio.

Se critica que, mientras el Gobierno insiste en un discurso oficial que asegura que el sistema de pensiones es completamente sostenible, en la práctica se diseñan medidas para presionar de forma indirecta a los jubilados para que continúen cotizando. Esta contradicción pone de manifiesto, según los analistas, que las cotizaciones actuales resultan insuficientes para cubrir el gasto en pensiones, requiriendo constantes transferencias estatales y evidenciando un agujero financiero estructural en las cuentas públicas.