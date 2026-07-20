Los aficionados argentinos, los endeudados del Mundial: "Voy a vender el auto"

La Selección argentina de fútbol enfrentó en la noche de ayer a la Selección española en el partido de la final del Mundial 2026. Un partido con claro dominio de la Roja, en el que los argentinos solo podían limitarse a repeler los ataques españoles. España salió victoriosa de ese encuentro, gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106. El tanto llegaría tras un centro de Pedro Porro, que no encontró un remate directo, pero Nico Williams logró dejarla en el centro del área, balón al que llegó Ferran para hacer a España campeona del mundo.

Argentina comenzó su andadura en el Mundial en el grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. En la primera eliminatoria sufrió frente a Cabo Verde. Del mismo modo en los octavos de final frente a Egipto. Más sólidas, aunque no menos sufridas, fueron las victorias en cuartos y semifinales frente a Suiza e Inglaterra respectivamente. Sin embargo, en la final tropezaron con España, que evitó que la albiceleste ganase dos títulos de forma consecutiva.

La afición argentina siguió el camino mundialista con su selección hasta las últimas consecuencias. Precisamente, circulan en las redes sociales diversos vídeos que ilustran cómo los argentinos realizan grandes gastos, incluso por encima de sus posibilidades, para poder acompañar a sus jugadores y vivir la experiencia del Mundial desde los estadios que acogieron sus partidos.

En uno de ellos, un hombre afirma: "Tengo la salvación, que es mi vieja, que pidió un adelanto de límite para poder, con creo que 9.000 o 9.500 dólares, que es lo que saldría la entrada, poder conseguir una categoría 3". Él mismo explica que, para el Mundial de Qatar 2022, tuvo que vender su coche para poder asistir a 48 partidos. Para este Mundial eligió ir solo a los de Argentina, pero debido al coste de las entradas, expresa, deberá volver a venderlo: "Voy a tener que vender el auto, aunque está chocado, pero lo voy a tener que vender cuando vuelva y poder esa plata pagarla porque no tengo ningún fondo ni nada, a nadie que pedirle".

Ahora mismo le está bajando la adrenalina a este boludo y empieza a caer la ficha: perdió la Suran, en 15 días tiene que pagar 6 tarjetas detonadas y dejó a la madre en la indigencia. Podríamos estar peor. pic.twitter.com/7K4QIuZnXl — Mauro (@elmauro1) July 19, 2026

En otro vídeo, la explicación de la misma persona sobre los préstamos que su madre le ha hecho va más allá, afirmando que también le pidió dinero para Qatar 2022, Rusia 2018 y Brasil 2014. En este sentido, afirma que "se lo voy a devolver metiendo el auto, que lo tengo chocado, así que se lo voy a devolver, que la gente no piense mal porque yo siempre que pedí devolví; así me pasó con mi viejo en Qatar y también en Rusia, que le he pedido, y en Brasil".

Jajaja... No dejo de pensar en este estúpido argentino que se endeudó y endeudó a su mamá por muchos años, para ver perder a Argentina en la final del Mundial. Esa deuda la pagará en cinco o seis años (mínimo)... Y cada día recordará su irresponsabilidad. 😂 pic.twitter.com/xCQvqNUfJ8 — 👻𖤐El Zombie II𖤐🧟‍♂️ (@DimeFred2) July 19, 2026

Del mismo modo, entrevistada por un medio de comunicación argentino, una mujer justificaba que "el Mundial es una vez, las deudas se pueden pagar". Así, explicaban que habían pagado más de 2.000 dólares por las entradas.

Por otra parte, según informó el Canal Cuatro Salta, un hombre que había pedido un préstamos para irse de vacaciones con su mujer decidió, finalmente, utilizar ese dinero para comprar una entrada y asistir al partido de Argentina contra Cabo Verde.

Por su parte, otro argentino explicaba en redes sociales que iba de camino a la final del Mundial a pesar de que acababa de ser despedido.

En otros vídeos, distintas personas exponen sus gastos hasta la semifinal del Mundial. "Las compramos revendidas y tuvimos que pagar un precio bastante elevado. Casi 2.000 dólares por entrada, más el viaje y la estadía. Llegamos casi a 7.000, 8.000 dólares", declara uno de los aficionados de Argentina.

Del mismo modo, otras personas detallan: "Pasaje ida y vuelta 1.800, estadía 50.000 dólares por día, después tenés gastos de Uber, 20 dólares por día. Tenemos el pasaje a Miami 300 dólares, nosotros alquilamos por Airbnb, que vamos a estar gastando entre 50 y 55 dólares por persona, nosotros la entrada a Austria la pagamos 1.500".

"Papi, cuántas veces vamos a viajar juntos a un mundial, una final, puede ser el último de Messi y tenemos que cambiar el auto. Que el auto espere el año que viene, comprá los aéreos, sacá la entrada y vámonos para Nueva York. Así que acá estamos. Una linda locura. Pero mirá lo que es esto, mirá lo que es la fiesta", rezan las declaraciones en un vídeo distinto de un aficionado.

La pasión de los argentinos por su selección

Confiados en ver a su selección de nuevo campeona, los argentinos se desplazaron durante todo el torneo a los países organizadores. Tal y como cuentan ellos mismos en los vídeos, han gastado miles de dólares en sus viajes. Además, al ser posiblemente el último Mundial de Leo Messi, no escatiman en gastos, incluso posponiendo otros quizá más necesarios.

En uno de los vídeos, un hombre afirma su confianza en el equipo de Lionel Scaloni y se acogen al espíritu de los partidos de rondas anteriores a la final para hacer realidad su esperanza: "Yo veo que Argentina tiene que tener confianza en la Scaloneta; levantamos partidos imposibles, yo creo que hoy va a demostrar de vuelta la actitud que demostró en los últimos partidos".