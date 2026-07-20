Los animalistas preparan el golpe final a la granja de pulpos de Nueva Pescanova en Gran Canaria

El movimiento animalista ha decidido redoblar la presión contra el proyecto de Nueva Pescanova para construir en Gran Canaria la que iba a ser la primera granja comercial de pulpos del mundo, un proyecto que lleva meses paralizado.

Detrás de la iniciativa se encuentra Compassion in World Farming (CIWF), una organización internacional dedicada a combatir los sistemas de ganadería intensiva. Entre los firmantes figura el Partido Animalista Pacma, que ha anunciado su adhesión a la campaña promovida por CIWF. La coalición ha remitido una carta a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, en la que solicita el archivo definitivo de la solicitud presentada por Nueva Pescanova para instalar la granja de pulpos en el Puerto de Las Palmas.

En el escrito, Pacma y el resto de firmantes sostienen que la cría de pulpos en cautividad "obligaría a confinar en tanques artificiales a animales sintientes, solitarios y con necesidades conductuales complejas", por lo que consideran que estas condiciones "son incompatibles con su bienestar". Además, afirman que "no existe una normativa específica que garantice su protección en las explotaciones acuícolas ni un método de sacrificio indoloro científicamente validado para esta especie".

Riesgos ambientales, según los animalistas

La carta también recoge las objeciones ambientales planteadas por las organizaciones firmantes. Según exponen, al tratarse de una especie carnívora, la alimentación de los pulpos dependería de "grandes cantidades de harina y aceite de pescado procedentes de capturas silvestres", lo que, a su juicio, "aumentaría la presión sobre unos ecosistemas marinos ya sobreexplotados".

Asimismo, advierten de que la instalación "podría generar contaminación del agua mediante residuos y vertidos químicos", afectando "a los hábitats marinos de Gran Canaria y a especies protegidas como los cetáceos y las tortugas marinas". También aseguran que estos posibles impactos "podrían perjudicar a sectores económicos que dependen directamente de la buena conservación del océano".

Un proyecto pendiente de resolución

El proyecto de Nueva Pescanova atraviesa desde hace meses una situación de incertidumbre administrativa. En 2023, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias concluyó que la evaluación ambiental simplificada presentada no era suficiente y exigió un estudio de impacto ambiental completo.

Según recuerdan Pacma y el resto de organizaciones, la empresa no presentó esa documentación dentro del plazo previsto y la Autoridad Portuaria inició en mayo de este año un procedimiento de caducidad de la concesión.

Ahora, los colectivos animalistas consideran que ha llegado el momento de dar el paso definitivo. En la carta reclaman que el expediente sea archivado "sin más demora" y sostienen que las "deficiencias éticas, ambientales y jurídicas" del proyecto justifican "su archivo definitivo", con el objetivo de "proteger los océanos y evitar el sufrimiento de millones de pulpos" manteniendo a estos animales "fuera de los sistemas de producción industrial".