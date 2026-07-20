Muere el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, a los 58 años

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha fallecido a los 58 años, según han confirmado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El dirigente socialista había suspendido su agenda hace tres semanas para someterse a un tratamiento oncológico.

El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha lamentado "profundamente" la pérdida de quien ha definido como un "excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común". En un comunicado, el Ministerio ha destacado que el compromiso y el trabajo de Lucas "deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar".

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha fallecido este lunes 20 de julio a los 58 años. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común. — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (@viviendagob) July 20, 2026

Una amplia trayectoria institucional

Nacido en Madrid en 1968, David Lucas era doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en Derecho Público del Estado. También era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y contaba con varios másteres en Política Territorial y Urbanística y en Derecho Público.

Durante su carrera política desempeñó diversos cargos de responsabilidad. Fue secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, senador por Madrid y alcalde de Móstoles. También ejerció como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y teniente de alcalde de Getafe.

Responsabilidades nacionales e internacionales

Lucas presidió la Delegación Española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), formó parte del Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, del Comité Director y del Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, así como de la Red Interparlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Asimismo, fue responsable de la implementación de la Agenda 2030 en los municipios españoles. En el ámbito municipal fue presidente de la Mancomunidad de Municipios del Sur, vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid y presidente de la Comisión de Hacienda de esta organización.

Vinculado a la universidad

Además de su actividad política, desarrolló una carrera docente como profesor de Derecho Financiero y Tributario e Historia del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, de Derecho Financiero y Derecho Constitucional en la Universidad Nebrija y de Ciencia Política y Gestión y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid.

Tras desempeñar el cargo de secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, desde 2023 era secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, responsabilidad que ejercía hasta su fallecimiento.