Nuevo hachazo del Gobierno: el precio de la bombona de butano se dispara un 15,9%

El Gobierno acaba de asestar un nuevo hachazo a los españoles, esta vez con el precio del butano. Concretamente, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el precio máximo de venta al público de la bombona de butano aumentará desde este martes hasta los 17,83 euros, frente a los 15,39 euros fijados en la última revisión. Por tanto, la subida será del 15,9% como consecuencia del fin de la reducción temporal del IVA aplicada por el Gobierno.

Así las cosas, esta revisión incorpora la finalización de la reducción temporal del IVA del 21% al 10%, establecida por el Real Decreto-ley 7/2026. No obstante, es cierto que esta revisión tiene en cuenta la nueva reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos, fijada en 3,75 euros por tonelada mediante el Real Decreto-ley 18/2026.

En este sentido, desde el Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que en esta actualización de los precios también influyen la evolución de los principales parámetros que determinan el precio regulado. De hecho, la actualización de los precios recoge un descenso del 33,35% en la cotización de las materias primas, un aumento del 51,88% en el coste de los fletes y una depreciación del euro frente al dólar del 0,32%.

Boletín Oficial del Estado

Con todo, cabe recordar que el precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados en recipientes de entre 8 y 20 kilogramos —entre ellos la bombona de butano— no está liberalizado. Así, para calcular el nuevo precio se tienen en cuenta distintos factores: el coste internacional del propano y el butano, el precio del transporte marítimo, la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar, el coste de comercialización y la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

De este modo, la tarifa se revisa cada dos meses mediante una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Así, la normativa establece que las revisiones bimestrales, tanto al alza como a la baja, no pueden superar el 5% sobre el precio vigente. Por ello, cuando la variación que resulta de la fórmula excede ese límite, la diferencia queda pendiente para aplicarse en futuras revisiones.

Al respecto, desde el Ministerio señalan que, sin el efecto del fin de la reducción temporal del IVA, el incremento de la bombona habría sido del 4,94% respecto a la revisión anterior. Al mismo tiempo, explican que, sin ese límite del 5% y sin las medidas fiscales aplicadas, el precio máximo de la bombona habría alcanzado los 18 euros.