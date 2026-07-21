En el marco del paquete de reformas lanzado por el Gobierno de coalición para tratar de aumentar la competitividad de la estancada economía alemana, el Gobierno ha puesto sobre la mesa el debate sobre el "descanso dominical" alemán (Sonntagsruhe), una tradición en el país recogida incluso por la Constitución, que lo aleja de sus países vecinos y que hace que en las grandes ciudades apenas haya establecimientos abiertos los domingos.

En la presentación del acuerdo, que incluía medidas de todo tipo como una revisión de la jornada laboral o el fin de las bajas telefónicas, se mencionó la posibilidad de que se ampliara el horario de panaderías y pastelerías los domingos de tres a ocho horas y también el de las bibliotecas públicas hasta las seis horas. La mera posibilidad de que se toque esta norma ha encendido el debate en el país.

El presidente de los grandes almacenes KaDeWe, Timo Weber, ha reclamado al Gobierno que se revise en profundidad este asunto, sin limitarlo a las panaderías sino a todo el consumo: "Alemania necesita reformas para impulsar su economía. Hay que revisarlo todo. Y nosotros pedimos que no se olvide nuestro lastre", dijo en alusión al Sonntagsruhe.

Los comerciantes tienen en contra a sindicatos, varios partidos políticos e incluso a la Iglesia, que no ven en esta medida un anacronismo sino una forma de ayudar a la "conciliación" familiar y que en su día buscaba fomentar la "espiritualidad". Desde la Asociación de Comerciantes de Berlín-Brandenburgo, su presidente, Nils Busch-Petersen ha destacado la paradoja de que mientras en Alemania es imposible comprar algo en domingo que no sea gasolina o pan, los consumidores sí compran por internet y muchos de sus pedidos son tramitados desde la vecina Polonia: "Hay miles y miles de trabajadores justo al otro lado de la frontera con Polonia que trabajan todos los domingos para mantener la ilusión alemana de que sus domingos son libres".

Argumentan además que ir de compras se ha convertido en una forma de ocio más comparable a ir al cine o a comer a un restaurante y que debería ser una actividad tratada como tal. Mientras los sindicatos avisan de que se opondrán a la flexibilización de los horarios de apertura, las patronales alegan que abrir en domingo tendría como compensación complementos específicos y tiempo libre.