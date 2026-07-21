Alerta en Europa: la población en edad de trabajar caerá al 50%

La población europea está envejeciendo. Este es un problema que no afecta únicamente a nuestro país: en realidad, es una tendencia generalizada en todo Occidente que, debido a los distintos efectos que supondrá, resulta de especial preocupación para los analistas. Entre estos impactos, cabe destacar especialmente el gasto en términos asistenciales que deben asumir los Estados.

Concretamente, el envejecimiento de la población europea implica, en primer lugar, un aumento del gasto sanitario asociado a las dolencias y necesidades de los mayores. Del mismo modo, cuantas más personas estén en edad de jubilación mayor será el gasto que tendrán que hacer los Gobiernos para hacer frente a los compromisos adquiridos en esta materia.

Impacto sobre las pensiones

Europa va a seguir envejeciendo durante las próximas décadas, mientras el conjunto de la población del Viejo Continente comenzará a descender hasta el año 2100. De acuerdo con los datos ofrecidos por Eurostat, entre 2025 y 2100 la población europea disminuirá un 11,7% tras sufrir una reducción de 53 millones de personas.

Como podemos comprobar a continuación, las proyecciones de Eurostat establecen que la población europea sea de 398,8 millones de personas en el año 2100, si bien en 2025 era de 451,7 millones. En este contexto, para mitad de siglo el número de europeos será de 445 millones de personas.

Eurostat

En cambio, en el caso de España, los datos reflejan que se producirá un aumento de la población hasta final de siglo. Así, la población pasará de los 49,13 millones a los 49,7 millones de personas.

Sin embargo, lo más preocupante es que, en este contexto, la tendencia demográfica será de envejecimiento poblacional. De este modo, Eurostat calcula que entre los años 2025 y 2100 "la proporción de niños, jóvenes y personas en edad laboral en la población total de la UE disminuya". Así las cosas, "se proyecta que la proporción de niños y jóvenes (de 0 a 19 años) se reduzca del 20% al 17%, mientras que la proporción de personas en edad laboral (de 20 a 64 años) se espera que baje del 58% al 50% para el año 2100".

Eurostat

En cambio, el organismo estadístico anticipa que, mientras la proporción de menores y jóvenes se reducirá, aumentará la de personas de más de 65 años. "Se anticipa que la proporción de personas de entre 65 y 79 años pasará del 16% en 2025 al 17% en 2100, mientras que se espera que la proporción de personas de 80 años o más aumente en 10 puntos porcentuales, del 6% al 16%", detalla Eurostat.