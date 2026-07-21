El golpe de Sánchez a la economía: el coste oculto de la Ley del Tabaco que ignora el Gobierno

El afán regulatorio del Gobierno de Pedro Sánchez alcanza todos los ámbitos de la sociedad, de lo cual se deriva un significativo impacto económico en todos los sectores. De este modo, las prohibiciones, las exigencias normativas y las cargas burocráticas hacen que se incrementen los costes que deben asumir tanto las empresas como los consumidores.

En este sentido, en algunos ámbitos el Ejecutivo trata de justificar sus acciones con la supuesta necesidad de proteger la salud de los ciudadanos, evitando que lleven a cabo cualquier tipo de práctica que pueda resultar perjudicial. Quizás uno de los casos más claro sea el de la Ley del Tabaco, con la que el Gobierno vuelve a amenazar no sólo al sector del tabaco, sino a todos los demás que puedan tener algún tipo de relación, directa o indirecta.

El impacto oculto de la guerra al tabaco

El Consejo de Ministros acaba de aprobar este martes el proyecto de la Ley del Tabaco, una iniciativa que ha liderado el Ministerio de Sanidad de Mónica García. De este modo, si bien es cierto que las medidas recogidas en el documento no entrarán todavía en vigor, siendo necesaria aún la elaboración de distintos informes preceptivos, una nueva aprobación como proyecto de ley por el Gobierno y, posteriormente, su debate, tramitación y votación en el Congreso y el Senado, se trata de un paso más en la particular lucha del Gobierno contra este sector.

En cualquier caso, pese a que por el momento queda un largo recorrido hasta la aprobación definitiva de esta normativa, distintos sectores económicos ya alertan del impacto económico que supondría la entrada en vigor de muchas de las medidas incluidas en el proyecto de ley sobre la actividad económica, el empleo y la competitividad del país. Concretamente, sectores como el de la hostelería, el turismo y el transporte profesional reclaman un análisis pormenorizado de las medidas de esta ley.

Así las cosas, desde la hostelería inciden en que una de las medidas más perjudiciales para su sector será la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos. De este modo, subrayando el notable peso que tienen las pymes en el sector, desde la hostelería aseguran que esta prohibición puede generar dificultades operativas para bares y restaurantes.

En este sentido, Hostelería de España apela además a la postura de la mayor parte de la población española, recordando que casi el 70% de las personas consideran que la concienciación y la educación son más efectivas que las prohibiciones a la hora de reducir el consumo de tabaco. De hecho, inciden en que "más del 56% no considera urgente" prohibir fumar en las terrazas de los bares.

No obstante, también se extiende la preocupación entre el sector del turismo. Al respecto, desde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) han rechazado la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería, subrayando además que esta es una medida solo está vigente en Suecia, un país que, según de explican, "vive una realidad muy diferente sobre el uso de espacios exteriores en el ocio por cuestiones climatológicas obvias". Precisamente, los turistas extranjeros ya han mostrado su rechazo hacia la posibilidad de que el Gobierno introduzca nuevas prohibiciones en lo que respecta al consumo de tabaco.

Por su parte, desde el sector del transporte profesional también alerta de los posibles perjuicios de las prohibiciones y regulaciones que recoge el proyecto. En consecuencia, asociaciones del sector han cuestionado la prohibición de fumar o vapear en vehículos de uso laboral cuando el conductor viaja solo durante largas jornadas, argumentando que la medida debería analizarse teniendo en cuenta las particularidades de la profesión y sus posibles implicaciones para la seguridad vial.

Al respecto, desde la Federación de Organizaciones de Transportistas de la Región de Madrid (Fenadismer) aseguran que "prohibir fumar en los camiones podría afectar a la seguridad vial" debido al gran número de horas que los camioneros conducen en soledad, lo cual puede ocasionar "situaciones de ansiedad y alterar con ello sus habilidades de conducción". Con todo, recuerdan además que "los conductores profesionales en el desarrollo de su actividad permanecen solos a bordo de los camiones, sin ningún acompañante, y por tanto, sin poner en riesgo la salud de ninguna otra persona".