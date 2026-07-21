La minera que exige 1.250 millones a Sánchez pone cifras al rubidio y el litio de Salamanca

La compañía minera de origen australiano Berkeley ha informado este martes, en una nota remitida a la CNMV, de la estimación de mineral que arrojan sus exploraciones en el proyecto Conchas, que pretende explotar litio y rubidio en una zona de 31 kilómetros cuadrados en Salamanca, en los términos municipales de Espeja y Fuentes de Oñoro.

Berkeley, la misma empresa que intentó sin éxito explotar uranio también en Salamanca y que ha acabado llevando a un proceso de arbitraje al Gobierno de Pedro Sánchez, subía este martes en torno al cinco por ciento en bolsa tras la comunicación del hecho relevante con la "primera estimación de recursos minerales" del proyecto. Afirma que contendría unos 11,8 millones de toneladas de recursos de litio y rubidio en áreas "superficiales y de gran potencia de mineralización, con presencia accesoria de estaño, cesio, berilio, niobio y tántalo, alojadas en una unidad de leucogranito moscovítico".

Según la nota de la empresa, el potencial del proyecto es de 49.000 toneladas de litio y 25.200 de rubidio, en una zona apta para "la explotación a cielo abierto a gran escala". Los ensayos metalúrgicos —señalan— arrojan "muy buenas recuperaciones de litio y rubidio" mediante "métodos de flotación y separación magnética".

La compañía destaca que el rubidio es considerado una materia prima crítica en Japón, EEUU y Nueva Zelanda, con crecientes aplicaciones tecnológicas en ámbitos como la defensa, el sector aeroespacial, las energías renovables y las telecomunicaciones. Sus propiedades conductoras "únicas" y su "durabilidad" lo hacen "indispensable", señalan, en la producción de equipos electrónicos, cristales de visión nocturna o equipos de fibra óptica. El litio, mientras, es un mineral estratégico para la UE indispensable para la fabricación de baterías y para el almacenamiento energético, que cuenta con reservas en España aún sin explotar: en Extremadura, dos proyectos tratan de convertir a nuestro país en un productor clave en Europa.

En declaraciones facilitadas por la compañía, el director de Berkeley, Robert Behets, apunta que esta estimación "inicial" de los recursos minerales del proyecto Conchas es un "hito importante para la exploración de minerales críticos" de la empresa en España y muestra "el gran potencial" de la zona. Tras citar las "dos campañas de perforación exitosas" y esta "evaluación inicial" de las muestras, resalta la "importancia estratégica potencial" de Conchas, donde quieren "seguir avanzando" con perforaciones adicionales y ensayos metalúrgicos.

En paralelo a este proyecto en una zona que ya albergó pequeñas explotaciones de estaño y tungsteno, la empresa mantiene su enfrentamiento con el Gobierno español por el Proyecto Salamanca para la extracción de uranio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). En este proceso de arbitraje internacional no hay novedades por el momento, según fuentes de la compañía.

Berkeley intentó abrir una mina y una planta de procesado de uranio en Salamanca, que Transición Ecológica terminó rechazando en 2021, el mismo año en que se aprobó la Ley de Cambio Climático que prohíbe en España nuevas explotaciones de uranio. La empresa reclama 1.250 millones de dólares (unos mil millones de euros) al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de violar varias disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía.