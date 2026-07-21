Diecisiete mercados para un solo país

Hay una empresa que fabrica un componente industrial en Zaragoza y quiere vendérselo a un cliente en Sevilla. En cualquier lógica elemental de mercado interior, esa operación no debería requerir más que un contrato y una factura. En la práctica española, puede requerir que la empresa acredite, ante la Administración Andaluza, el cumplimiento de una normativa local de homologación que ya cumplió, en su día, ante la Administración Aragonesa. No porque el producto sea distinto. Porque la frontera administrativa, dentro de un mismo país, sigue actuando como si fuera una frontera económica.

En diciembre de 2013 se aprobó una ley que intentó corregir exactamente esto: la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Su columna vertebral era sencilla y, sobre el papel, poderosa: una empresa legalmente establecida en una Comunidad Autónoma podría operar en cualquier otra sin cumplir requisitos adicionales, porque la autorización obtenida en origen se reconocería automáticamente en destino. El Gobierno que la impulsó calculó que la norma podía añadir un 0,15% anual al crecimiento del PIB. Una cifra modesta en un solo ejercicio, pero acumulativa, y nada desdeñable en un país con la productividad estancada que España lleva arrastrando desde hace dos décadas.

La ley duró poco más de tres años en su versión plena. En 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos que sostenían ese reconocimiento automático, al entender que obligar a una comunidad a aceptar en su territorio decisiones adoptadas por otra, con estándares distintos, vulneraba el principio de territorialidad que articula el Estado autonómico. La sentencia era jurídicamente impecable. Fue, también, económicamente devastadora: dejó a España sin el instrumento que más se parecía a un mercado único interior en sentido estricto.

Conviene no caer en la simplificación de que el problema es el pluralismo territorial en sí. España no sufre un exceso de Comunidades Autónomas: sufre un exceso de producción normativa simultánea sobre la misma actividad económica por parte de tres niveles administrativos distintos —estatal, autonómico, local— sin que exista un mecanismo eficaz que coordine el conjunto. Cada nivel decide en su ámbito con toda la legitimidad democrática del mundo; nadie decide, ni corrige, la suma agregada de esas decisiones sobre la empresa que simplemente quiere vender su producto al otro lado de una frontera autonómica. Es la conclusión a la que llegábamos hace pocas semanas en el informe de reforma económica presentado en Atenea: el coste agregado de esta fragmentación normativa sobre la actividad económica española se estima en torno al 2% del PIB. No es una cifra simbólica: es, aproximadamente, lo que cuesta cada año no tener el mercado interior que la Constitución exige en su artículo 139.2.

La sentencia de 2017 no cerró la puerta a toda solución, la estrechó. Dejó dos caminos abiertos, y ambos tienen un problema. El primero: armonizar sector por sector mediante legislación estatal, de forma que exista una normativa común sobre la que pueda operar después el reconocimiento mutuo, condición que el propio Tribunal exigió para admitirlo. Es la vía jurídicamente más sólida y, por eso mismo, la más lenta: exige mayorías estables en las Cortes para cada sector, una por una, en un país que no ha sido generoso últimamente con las mayorías estables. El segundo: que las Comunidades Autónomas incorporen voluntariamente, mediante leyes propias de mercado abierto, el principio de reconocimiento mutuo con quien quiera sumarse. Varias ya lo han hecho. El problema de fondo persiste: basta con que una sola decida no sumarse para que su territorio quede, de facto, fuera del mercado unificado. Es un mercado único que depende de que nadie se levante de la mesa.

Hay una tercera vía que merece más atención de la que recibe, y que no exige tocar ni un artículo de la Constitución ni chocar con la sentencia de 2017: el principio de elección regulatoria. Bajo este esquema, la empresa que opera en varias Comunidades Autónomas puede acogerse, a su elección, a la regulación de su domicilio social o a la del territorio donde está su cliente. La Administración no impone ningún reconocimiento automático —que es precisamente lo que el Tribunal vetó—; es el operador económico quien decide, y quien asume las consecuencias de su elección. Nadie obliga a Sevilla a aceptar sin más lo que decidió Zaragoza; es la empresa zaragozana la que, voluntariamente, puede optar por regirse por su propio marco allí donde vende, con la responsabilidad que eso conlleva.

El mecanismo tiene una virtud añadida que rara vez se menciona: introduce una competencia regulatoria sana entre administraciones. La comunidad que diseñe un marco normativo más previsible y menos gravoso atraerá la elección de más operadores; la que persista en la sobrerregulación la irá perdiendo, sin que ningún tribunal tenga que declarar nada inconstitucional para que ese desplazamiento ocurra. Es una depuración por agregación de decisiones empresariales, no por imposición desde Madrid, y quizás por eso mismo es la vía con menos fricción política de las tres.

Nada de esto exige una reforma constitucional. Exige, simplemente, la voluntad de tratar la unidad de mercado como lo que es: una exigencia constitucional, no una opción entre otras que cada nivel administrativo puede desactivar por vía interpretativa. Mientras esa voluntad no llegue, España seguirá siendo, a efectos prácticos, diecisiete mercados que comparten moneda, bandera y capital, pero no reglamento económico.