Sánchez busca gas en Argelia tras arruinar su relación comercial por Marruecos

Han pasado casi cuatro años desde que Pedro Sánchez decidió cambiar la postura de España sobre el Sáhara en apoyo a Marruecos, lo que dinamitó las relaciones comerciales con Argelia.

En materia energética hay que recordar que el enfrentamiento entre Argelia y Marruecos llevó al cierre del primer gasoducto con España —que pasa por el Magreb— en octubre de 2021. Argelia no quería pagar el canon a Marruecos por el paso por sus tierras y decidió cerrar el gasoducto. Lo cierto es que el castigo lo sufrió España, principal receptor de ese gas, y, pese a ello, Argelia no dudó en cerrar el tubo.

Aquella infraestructura atravesaba Marruecos antes de llegar a la Península y durante años constituyó uno de los pilares del abastecimiento energético español. Su desaparición redujo la capacidad de suministro por tubo y obligó a incrementar las compras de GNL, con mayores costes logísticos. Sin embargo, en 2022, el envío de gas argelino a España se vio diezmado todavía más por el cambio de postura de Sánchez.

El viaje de Sánchez a Argelia

Ayer lunes, el líder de los socialistas viajó a Argel para cerrar un acuerdo político para aumentar las importaciones de gas a España, según confirman fuentes del Gobierno a EFE. Durante su visita oficial, el presidente del Gobierno anunció junto al presidente Abdelmadjid Tebboune una nueva fase de cooperación, pero no detallaron en qué consiste ese refuerzo del suministro de gas.

A la espera de esa concreción, el Gobierno confía que pueda aumentarse en torno a un 10% el gas que llega a España a través del gasoducto Medgaz, y duplicarse el gas natural licuado que se transporta en buques metaneros. Después de años eclipsado por el gas de EEUU y Rusia, Sánchez presumió de que Argelia se ha convertido ahora en el primer proveedor de gas natural de España en 2026 (casi un 34% de sus importaciones). "España ve a Argelia no solo como un país vecino, sino como un socio estratégico y sobre todo como un país amigo", declaró el líder del PSOE. Cabe recordar también que Bruselas obligará a las empresas comunitarias a dejar de comprar gas ruso a partir de 2027.

Sánchez también señaló que la relación económica de ambos países pasa por ampliar la cooperación en sectores como la industria, las infraestructuras, la alimentación, los servicios, la innovación tecnológica y la digitalización.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la nefasta política energética del Ejecutivo, que viene atacando las nucleares aumentando su dependencia del gas de países terceros. Lejos de reforzar la autonomía energética nacional, la estrategia del Ejecutivo ha terminado aumentando la exposición de España a decisiones políticas adoptadas fuera de sus fronteras, obligando ahora a reconstruir una relación que el propio Gobierno contribuyó a deteriorar.