SEOLife Analiza el Récord del Ecommere en España: Aumentan las Ventas, pero también la Competencia

El comercio electrónico atraviesa uno de los mejores momentos en España. Comprar por internet ya no es una alternativa reservada a determinados perfiles de consumidores ni una solución puntual para acceder a productos difíciles de encontrar.

Se ha convertido en un hábito integrado en la vida cotidiana de millones de personas y en un canal estratégico para empresas de prácticamente cualquier sector.

Los datos publicados en julio de 2026 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reflejan la magnitud de esta transformación. La facturación del comercio electrónico en España superó los 114.800 millones de euros durante 2025, lo que representa un crecimiento del 20,6% respecto al año anterior.

Solo durante el cuarto trimestre se alcanzaron 31.418 millones de euros, un 22% más que en el mismo periodo de 2024. Las cifras confirman que el ecommerce español continúa creciendo a un ritmo considerable. Sin embargo, el aumento de las ventas no significa que todas las tiendas online estén obteniendo mejores resultados.

La competencia internacional, el encarecimiento de la publicidad, la concentración de ventas en grandes plataformas y las exigencias cada vez mayores de los consumidores están creando un escenario en el que abrir una tienda online resulta relativamente sencillo, pero convertirla en un negocio rentable es mucho más complejo.

Más compradores y mayor frecuencia de compra

El crecimiento económico del comercio electrónico se encuentra acompañado por una ampliación de su base de usuarios.

Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística, el 59,6 % de la población española de entre 16 y 74 años realizó alguna compra por Internet durante los tres meses anteriores a la consulta de 2025.

La cifra aumentó 2,9 puntos respecto a 2024. Esta evolución resulta aún más significativa cuando se observa a largo plazo. En 2016, el porcentaje de españoles que había comprado por Internet durante los tres meses anteriores era del 34,9 %. En 2025 alcanzó el 59,6 %.

En menos de una década, la compra digital pasó de ser una práctica minoritaria a formar parte de los hábitos habituales de una parte mayoritaria de la población. Los estudios pueden ofrecer cifras diferentes dependiendo de la edad analizada, el periodo de referencia y la metodología utilizada.

IAB Spain estima que alrededor del 77 % de los españoles compra online, aproximadamente 27 millones de ciudadanos dentro de la población estudiada. El 78 % de estos compradores realiza al menos una operación al mes, con una media de 2,5 compras mensuales. Por su parte, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad sitúa en 29,4 millones el número de personas que compran online, cifra que representa el 83,3 % de los internautas incluidos en su investigación.

Las diferencias metodológicas no cambian la tendencia principal: la compra por Internet se encuentra plenamente consolidada en España.

La comodidad continúa siendo decisiva, aunque el precio sigue teniendo un peso importante. El crecimiento del ecommerce no se explica únicamente por la posibilidad de encontrar ofertas.

El Estudio Ecommerce 2025 de IAB Spain señala que el 96 % de los compradores valora la conveniencia de comprar online. La amplitud de oferta y variedad disponible es relevante para el 92 %, mientras que los precios, promociones y descuentos influyen en el 87 %. Esto significa que el consumidor no siempre busca exclusivamente el producto más barato. También espera encontrarlo rápidamente, comparar alternativas, conocer cuándo llegará, disponer de métodos de pago fiables y completar la compra sin dificultades.

El reto para las tiendas online consiste en comprender que el producto es solo una parte de la decisión. Dos comercios pueden vender exactamente el mismo artículo, pero obtener resultados muy diferentes en función de la experiencia que ofrecen.

Una web lenta, un buscador interno deficiente, unos gastos de envío que aparecen al final del proceso o una política de devoluciones confusa pueden provocar la pérdida de una venta incluso cuando el precio resulta competitivo.

La moda y el turismo mantienen un peso destacado

Las agencias de viajes y los operadores turísticos fueron las actividades con mayor facturación online durante el cuarto trimestre de 2025, con un 7,1 % del total. Las prendas de vestir representaron otro 7 %.

La moda también encabezó las compras realizadas desde España en comercios extranjeros, concentrando el 9,9 % de esa facturación. Este comportamiento refleja la presión competitiva que soportan las tiendas españolas de ropa, calzado y complementos, obligadas a enfrentarse a grandes plataformas internacionales y a empresas capaces de lanzar promociones de forma constante.

Sin embargo, el comercio electrónico ya no puede analizarse únicamente desde las categorías tradicionalmente vinculadas a Internet.

El INE señala que el 56,7 % de la población de entre 16 y 74 años adquirió algún producto físico online durante los tres meses anteriores a la encuesta de 2025. El 49,8 % descargó o contrató algún producto o suscripción digital, el 26,6 % reservó servicios de alojamiento y el 26,5 % contrató servicios de transporte.

La digitalización de la compra afecta actualmente a sectores como la alimentación, el hogar, la cosmética, la formación, el turismo, el ocio, la salud, los recambios y los servicios profesionales.

Tener una tienda online ya no es suficiente

Durante los primeros años del comercio electrónico, muchas empresas podían conseguir visibilidad simplemente por ser de las primeras de su sector en vender por Internet. En la actualidad, esa ventaja ha desaparecido.

Los consumidores comparan precios, opiniones, plazos de entrega, condiciones de devolución y reputación antes de comprar. Además, pueden comenzar la búsqueda en Google, consultar vídeos o redes sociales, revisar marketplaces y terminar realizando la compra en una tienda diferente de la que descubrieron inicialmente.

Por este motivo, una tienda online no debe entenderse únicamente como un catálogo de productos. Necesita una estrategia que integre posicionamiento en buscadores, publicidad, contenidos, experiencia de usuario, analítica, logística, atención al cliente y fidelización.

La digitalización empresarial también continúa avanzando, aunque con diferencias importantes según el tamaño de las compañías. De acuerdo con el INE, el 26,6 % de las empresas españolas con diez o más empleados realizó ventas mediante comercio electrónico durante 2024. Entre las empresas con menos de diez trabajadores, el porcentaje fue del 8,6 %.

Esta distinción es importante. No resulta correcto presentar un único porcentaje como representativo de todas las empresas españolas sin indicar el tamaño de las organizaciones, la metodología utilizada o el tipo de venta electrónica incluido en el estudio.

La incorporación de nuevas empresas al canal digital aumenta el tamaño del mercado, pero también eleva la competencia por conseguir la atención del consumidor.

El posicionamiento en Google se convierte en un activo empresarial

Ante este escenario, aparecer en Google cuando un consumidor busca un producto puede convertirse en una ventaja decisiva.

El posicionamiento orgánico permite que una tienda sea encontrada sin tener que pagar directamente por cada visita. Sin embargo, el SEO para ecommerce va mucho más allá de introducir palabras clave en las descripciones de los productos.

Una estrategia profesional debe analizar cómo buscan los consumidores, qué categorías necesitan, cuáles son los productos con mayor margen, qué consultas reflejan una intención real de compra y qué competidores ocupan actualmente los primeros resultados.

También es necesario controlar cuestiones técnicas como las páginas generadas por filtros, las variantes, los productos agotados, la velocidad de carga, la navegación móvil, el enlazado interno, las redirecciones y la indexación de las diferentes URL.

Una tienda puede disponer de miles de productos y apenas recibir visitas desde Google si su arquitectura no permite que los buscadores comprendan correctamente el catálogo.

Del mismo modo, una web puede generar mucho tráfico y obtener pocas ventas cuando las visitas llegan a contenidos que no están relacionados con sus categorías estratégicas o que no conducen al usuario hacia una decisión comercial.

En este contexto, SEOLife, como agencia SEO experta en ecommerce en España, destaca la necesidad de relacionar la estrategia de posicionamiento con los objetivos económicos reales del negocio.

No todas las palabras clave tienen el mismo valor y no todos los productos merecen la misma inversión. La rentabilidad depende de priorizar las búsquedas capaces de generar ventas, trabajar las categorías estratégicas y crear contenidos que ayuden al consumidor a tomar una decisión.

Las fichas de producto deben aportar información propia

SEOLife menciona que uno de los errores más frecuentes en las tiendas online consiste en copiar las descripciones facilitadas por fabricantes o distribuidores.

Cuando decenas de comercios utilizan exactamente el mismo texto, ninguno aporta información diferenciada. Además, el usuario encuentra páginas prácticamente idénticas y tiene pocos motivos para elegir una tienda frente a otra.

Una ficha de producto completa debería responder a las preguntas que el cliente se haría en un establecimiento físico:

¿Qué características tiene el producto? ¿Para quién está recomendado? ¿Cuál es su tamaño real? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué diferencias presenta frente a otros modelos? ¿Cuándo llegará? ¿Qué ocurre si es necesario devolverlo?

Las fotografías propias, los vídeos, las comparativas, las opiniones verificadas y las respuestas a preguntas frecuentes pueden ser tan importantes como el precio.

El objetivo no consiste en rellenar la página con una gran cantidad de texto, sino en reducir la incertidumbre del comprador y facilitar una decisión informada.

La inteligencia artificial comienza a influir en las decisiones de compra

La inteligencia artificial también está modificando la manera en la que los consumidores buscan y comparan productos.

El 37,9 % de la población española de entre 16 y 74 años utilizó alguna herramienta de inteligencia artificial generativa durante 2025, según el INE. La penetración alcanzó el 75,6 % entre las personas de 16 a 24 años y el 59,3 % en el grupo de 25 a 34 años.

En el ámbito específico del comercio electrónico, IAB Spain estima que el 13 % de los compradores online ya utiliza herramientas de inteligencia artificial durante las fases de búsqueda o evaluación de productos.

También es necesario matizar otro dato: no son seis de cada diez consumidores españoles en general quienes se sienten cómodos utilizando inteligencia artificial durante la compra, sino aproximadamente seis de cada diez compradores online que ya recurren a estas herramientas para buscar información. Entre los beneficios más valorados se encuentran el ahorro de tiempo y la posibilidad de comparar precios con mayor rapidez.

Este cambio obliga a las tiendas online a ofrecer información clara, coherente y bien estructurada. Las marcas deben facilitar que tanto los buscadores tradicionales como los nuevos asistentes digitales comprendan sus productos, sus condiciones comerciales y su propuesta de valor.

La autoridad de la empresa, la calidad de los contenidos, la información detallada de los productos, las opiniones y la presencia de la marca en fuentes externas pueden adquirir una importancia creciente en este nuevo entorno.

El crecimiento exige una estrategia multicanal

El SEO es una pieza fundamental, pero no debería funcionar de forma aislada.

Google Shopping puede mostrar productos con su imagen y precio cuando el usuario realiza una búsqueda comercial. Las campañas de búsqueda permiten captar consultas concretas. Las redes sociales ayudan a descubrir marcas y productos, mientras que el correo electrónico puede contribuir a recuperar carritos y estimular la repetición de compra.

La combinación adecuada depende del sector, el margen comercial, la frecuencia de compra y el comportamiento del consumidor.

Una empresa que vende productos de consumo recurrente puede obtener una parte importante de su rentabilidad mediante la fidelización. En cambio, una tienda que comercializa productos de alto valor y baja frecuencia necesita prestar más atención a la comparación, el asesoramiento y la generación de confianza.

La publicidad puede acelerar la captación, pero no soluciona los problemas estructurales de una tienda. Aumentar la inversión en anuncios no compensa una web lenta, una propuesta de valor poco clara, unas fichas insuficientes o unos márgenes mal calculados.

Una oportunidad para las empresas españolas

El comercio electrónico español se encuentra en una etapa de madurez. Los consumidores confían en el canal, compran con frecuencia y están dispuestos a adquirir productos de empresas situadas dentro y fuera del país.

El reto consiste en evitar que una parte cada vez mayor del crecimiento termine concentrada exclusivamente en grandes plataformas y operadores internacionales.

Las empresas españolas cuentan con ventajas que pueden aprovechar: conocimiento del mercado local, atención cercana, especialización, capacidad para crear contenidos adaptados a su público y una mayor facilidad para posicionarse en determinados nichos. Pero estas ventajas necesitan visibilidad.

SEOLife, como empresa especializada en posicionamiento web para tiendas online, considera que el SEO debe formar parte de la planificación del ecommerce desde su creación. La estructura de categorías, las fichas de producto, la tecnología utilizada y la estrategia de contenidos condicionan su capacidad futura para competir en Google.

El comercio electrónico continuará evolucionando y las cifras muestran que ya representa una parte esencial del consumo. Sin embargo, las oportunidades no serán iguales para todos.

Las tiendas que comprendan al consumidor, controlen su rentabilidad, construyan una marca reconocible y desarrollen una estrategia profesional de visibilidad estarán en mejores condiciones para transformar el crecimiento del mercado en crecimiento empresarial.

Las que se limiten a publicar productos y esperar ventas tendrán que competir en un entorno cada vez más exigente, internacional y dominado por empresas con una elevada capacidad de inversión.