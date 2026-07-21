El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez, ha aprovechado la victoria de la selección española en el Mundial para cargar contra el goleador de España, Ferrán Torres, por "especular" con la vivienda en la Comunidad Valenciana mediante un fondo de inversión.

El también diputado de Compromís ha felicitado en una rueda de prensa a la selección por su reciente triunfo en el mundial de fútbol y ha hecho un repaso de qué cosas han cambiado entre el Mundial de 2010, cuando también ganó España, y el 2026.

Desde la formación de ultraizquierda señalan que, aunque el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros, la vivienda se ha encarecido de forma notable, de forma que en 2010 un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros, y hoy por ese precio no da ni para una habitación en un piso compartido, pues se va a una media de 550 euros.

Sumar carga contra Ferrán Torres por "especular" con la vivienda en Valencia mediante un fondo de inversión pic.twitter.com/i2ztHd4hnJ — Libertad Digital (@libertaddigital) July 21, 2026

En este sentido, el diputado de extrema izquierda ha incidido en que es necesario tomar "medidas valientes", una de ellas a su juicio es la proposición de ley de su partido "para impedir que empresas y fondos de inversión como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, pueda comprar casas para especular".

Ya se ha convertido en habitual la obsesión continua de la extrema izquierda y del separatismo con España intentando ridiculizar y politizar a la selección española en cualquier ocasión, la última, acosando al goleador Ferrán Torres con su vida privada.