Qué empresa está detrás de la creatina de Mercadona

En los últimos días, Mercadona ha comenzado a comercializar uno de los productos más virales, la creatina. Se trata de un suplemento alimenticio que ayuda a mejorar el rendimiento deportivo en los ejercicios de alta intensidad y corta duración. Este nuevo producto se puede encontrar en las secciones de fitoterapia y parafarmacia de los supermercados de Juan Roig en botes de 200 gramos a 8 euros por unidad.

Este producto ha despertado el interés de los usuarios en las redes sociales, así como las críticas. Algunos usuarios atacan al supermercado por la ausencia del sello que garantiza la pureza de la creatina y por el coste del producto de Mercadona. "Ese sello se paga y hace que el precio sea más alto, en este caso no lo tenemos", dice un usuario en su vídeo sobre el producto.

Laboratorios Ynsadiet, la empresa detrás del producto

Para ello, Mercadona ha decidido confiar en una empresa madrileña, los Laboratorios Ynsadiet, afincada en Leganés. Esta empresa se fundó en 1980 y elabora complementos alimenticios, dietéticos y cosmética natural. De tal modo, el objetivo de estos laboratorios "es el desarrollo de marcas propias de productos naturales que se adelanten a las necesidades en nutrición, salud y cosmética natural".

La empresa destaca que sus valores representan el compromiso de la entidad: "la calidad, preocupación por el medio ambiente, seguridad alimentaria y seguridad laboral, son valores esenciales que representan el principal compromiso de la entidad". Así mismo, destacan su "excelencia y rigurosidad en la fabricación de nuestros productos".

Tal y como detallan en su web, Laboratorios Ynsadiet colabora junto al Instituto de Investigación del Hospital de la Paz (IDIPAZ) y la Universidad Autónoma de Madrid (UNAM) en "la investigación y desarrollo de productos con un alto nivel de calidad científica".

La empresa se dedica a la fabricación para terceros de sus complementos alimenticios en toda España, los cuales producen en diferentes formatos: "ampollas, sticks, viales, cápsulas, comprimidos, jarabes, sobres, cremas y geles". Además, cuentan con varias marcas propias con las que comercializan sus complementos alimenticios, dietéticos y cosmética natural. Entre estas marcas se encuentran: Bifemme, Ecovegan, EcoZen, Fitosol o GanaVital entre otros.

Ahora Laboratorios Ynsadiet aterriza con su creatina en uno de los supermercados más importantes del país. Mercadona se fundó en el año 1977 y actualmente cuenta con 1.598 tiendas en España y 73 en Portugal, con una plantilla de 115.000 trabajadores.