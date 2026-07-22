El Gobierno aprueba la financiación planes de formación y empleo para menas

Ya es oficial. El Gobierno va a financiar con 25 millones de euros planes para la formación y el fomento del empleo entre los menas. Así lo ha comunicado el Ministerio de Trabajo, que detalla que estos proyectos "permitirán desarrollar acciones de formación en alternancia con el empleo durante un período de doce meses, combinando el aprendizaje con el trabajo remunerado, favoreciendo la adquisición de competencias profesionales vinculadas a ocupaciones con perspectivas de inserción laboral y alineadas con las necesidades del mercado de trabajo".

Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo, una convocatoria de subvenciones dotada con 25.055.700 euros para financiar programas experienciales de empleo y formación "TándEM" destinados a personas jóvenes extranjeras cuya guarda y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas. Así las cosas, desde el Ejecutivo defienden que esta iniciativa, que será gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), busca facilitar su integración social y laboral mediante itinerarios que combinan cualificación profesional y experiencia laboral.

✅ Aprobamos destinar 25M€ a programas de empleo y formación TándEM dirigidos a personas jóvenes extranjeras tuteladas por las Administraciones públicas. 🔹Combinan formación durante un período de 12 meses ofreciendo experiencia profesional remunerada.https://t.co/yILTVJucMG — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) July 22, 2026

Así las cosas, esta medida se enmarca en lo previsto por la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que considera "colectivos vulnerables de atención prioritaria" a las personas jóvenes, las personas inmigrantes y aquellas cuya guarda y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas. Además, según defiende el Gobierno, la normativa de extranjería reconoce a los menas la posibilidad de acceder al empleo como un instrumento para favorecer su integración social y laboral.

Las ayudas permitirán desarrollar proyectos orientados a mejorar la empleabilidad de estas personas mediante acciones que integran formación y experiencia profesional, con el propósito de favorecer su acceso al mercado laboral. Concretamente, estos programas contemplan 12 meses de formación en alternancia con el empleo, un modelo que combina el aprendizaje con un trabajo remunerado.

Así las cosas, el objetivo es facilitar la adquisición de competencias profesionales vinculadas a ocupaciones con perspectivas de inserción laboral y adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo. De esta forma, la convocatoria también contempla la colaboración con entidades sin ánimo de lucro que cuentan con experiencia en la atención y el acompañamiento de personas jóvenes tuteladas y extuteladas.

Esta es una iniciativa que ya adelantó hace unos meses la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. De este modo, durante una intervención ante los medios de comunicación, el pasado mes de abril Díaz avanzó que su Ministerio tenía la intención de invertir 25 millones de euros para el desarrollo de planes de empleo y formación destinados a menores inmigrantes, detallando además que estos programas tendrían dos fases: una de formación y otra de alternancia con el empleo.