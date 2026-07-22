El Gobierno gastará 400 millones en una subvención de hasta 4.500 euros por comprar un coche eléctrico

El Gobierno seguirá incrementando el gasto público con nuevas subvenciones destinadas a la compra de vehículos eléctricos a costa del contribuyente. El pasado martes, el Consejo de Ministros anunció la aprobación del real decreto que regula las ayudas a la compra de vehículos eléctricos en el marco del Plan Auto+.

Este plan está dotado con 400 millones de euros, de tal modo que quienes compren un vehículo eléctrico o electrificado podrán beneficiarse de una subvención de hasta 4.500 euros. Estas subvenciones irán destinadas a "familias, trabajadores autónomos, pymes y micropymes". A las empresas que lo soliciten se les otorgarán ayudas para un máximo de diez vehículos.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, explicó que estas ayudas podrán ser solicitadas tanto por los beneficiarios de las mismas como por los concesionarios o empresas de renting y leasing financiero que vendan dichos vehículos. El ministro ha apuntado que pretenden impulsar el vehículo eléctrico que sea económico y europeo o español: "Nosotros lo que queremos es impulsar, sobre todo, vehículos eléctricos, económicos, europeos y españoles. Por tanto, el vehículo que sea 100% eléctrico y por debajo de 35.000 euros. En definitiva, un buen instrumento para persistir en lo que es la transformación del mercado y la irrupción cada vez más importante de la electrificación".

Asimismo, ha subrayado la evolución de este mercado en España. Las matriculaciones de vehículos eléctricos representaron el último mes un 23% y ha afirmado que estas ayudas contribuirán a consolidar esta tendencia. Las ventas de estos vehículos registraron hasta junio un aumento del 39%, con 154.271 unidades.

Para poder ser beneficiario de la ayuda máxima se tendrá en cuenta que el vehículo sea un eléctrico puro, que cueste menos de 35.000 euros y sea europeo. De tal forma, las ayudas ascienden hasta los 4.500 euros para dichos vehículos y de hasta 5.000 euros para las furgonetas o camiones que no superen las 3,5 toneladas, a las cuales no se les fijará un precio máximo. Si se adquiere un híbrido enchufable o de autonomía extendida, que tengan etiqueta 0, la ayuda máxima a la que se podrá optar es 3.375 euros, si se ajustan a las otras dos condiciones.

Igualmente, con la adquisición de motocicletas y cuadriciclos se podrá optar a las ayudas del Plan Auto+. Si el precio de las motocicletas no supera los 10.000 euros, con una potencia de motor mínima de 3 kW y una autonomía mínima de 70 km, podrán optar a una ayuda máxima de 1.100 euros. Por otro lado, los cuadriciclos ligeros y pesados recibirán ayudas de hasta 1.500 euros.

Las peticiones del sector automovilístico

A pesar de estas nuevas subvenciones, el sector del automóvil, de la mano de la patronal Anfac, alerta de que los 400 millones presupuestados son insuficientes, asegurando que "no va a durar todo el año" y prevén que las ayudas puedan agotarse en septiembre u octubre.

A este respecto fue preguntado el ministro de Industria y Turismo, quien aseguró que la cantidad presupuestada será suficiente. Ha respondido: "Acabamos de aprobar las bases reguladoras con dotación de 400 millones. No tenemos esta percepción de que se acaben y se agoten en septiembre. Por tanto, en este sentido de momento creemos que con 400 podremos afrontar bien el año".