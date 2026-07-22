Impuestos y falta de ganas: el aviso de un electricista ante el "problema gordo" de los oficios

Ricardo Abellán, un electricista español de 38 años, ha alertado de la falta de personal considerable en ciertos oficios como albañiles, fontaneros y electricistas diciendo que "todo el mundo que me llama me dice que no encuentra a nadie. Tenemos un problema, y gordo, con estos oficios. Y, si me llaman, yo tengo una lista de espera de varias semanas; incluso, a veces, tengo que decir que no puedo atenderlos".

En redes sociales ha compartido los motivos por los que cree que existe este problema y ha considerado que no se debe a un tema de formación, ya que a su juicio hay más gente formada que nunca. "Faltan ganas, faltan... no sé qué falta. También estas empresas no pueden ofrecer sueldos muy altos, que también es ese problema, por la cantidad de impuestos que pagan las empresas y los autónomos", ha dicho Ricardo Abellán.

@dombydomotica ¿Que está pasando? Cada vez hay menos oficios, pero cada vez más demanda. Cada vez más formación , pero menos ganas. Queremos crecer pero nos aplastan los impuestos. Como autónomo es imposible competir contra los gigantes multinacionales ¿Entonces qué hacemos? ♬ sonido original - Ricardo Abellán ⚡️ domby

Abellán también ha denunciado la actividad pirata en dicho oficio: "Parece que en electricidad existen más piratas que en ningún otro oficio. Tiran los precios; es imposible competir contra eso cuando alguien no está dado de alta. Y, por otro lado, empresas gigantes que entran y se cargan completamente el mercado. No voy a decir nombres, pero una tiene nombre de pulpo, por ejemplo. Tú ofreces un punto de recarga por X y resulta que esta empresa ese mismo punto de recarga te lo ofrece por X menos 700 euros. Es decir, no me puedo explicar cómo pueden dar esos precios, pero, claro, ya se han cargado el mercado, te han dejado sin esa cuota de trabajo", ha reflexionado el electricista español.

"¿Cómo solucionamos todo esto? Por un lado, faltan ganas; por otro lado, es muy difícil crecer, tanto por no poder ofrecer sueldos con los que los chavales se vean con ganas de trabajar; por otro lado, tenemos a la gente que trabaja completamente en B; y, por otro, estas macroempresas que se cargan todo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Porque a mí no se me ocurre nada", ha lamentado en su vídeo.