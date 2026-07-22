Pese a que decaigan, los efectos de las regulaciones y las normativas sobre el mercado persisten a lo largo del tiempo, sobre todo como un coste que las empresas arrastran tras el fin de su aplicación. En el caso de la vivienda, dado el déficit estructural de inmuebles y los desincentivos introducidos por el Gobierno para el incremento de la oferta, este impacto puede ser aún más grave.

Precisamente, en materia de alquiler, el efecto del registro único introducido por el Gobierno aún lo notan los propietarios afectados, a pesar incluso de que fue el Tribunal Supremo quien anuló esta normativa. De este modo, en Libre Mercado explicamos que el Ejecutivo se enfrentaba a un aluvión de reclamaciones en relación con los costes derivados de esta legislación. Ahora las asociaciones de propietarios ya han puesto cifra a esta cantidad, y roza los 500 millones de euros.

Costes millonarios del registro único

Entre el lucro cesante y otros costes derivados de las exigencias contenidas en la normativa que regulaba el registro único de alquileres, los propietarios afectados han soportado pérdidas de 496 millones de euros. Así lo estima Fevitur, la patronal del alquiler de corta estancia, que ha presentado estos cálculos durante una jornada organizada por la Fundación Notariado y el Consejo General del Notariado.

Según denuncian, miles de propietarios tuvieron que afrontar procedimientos y gastos que consideran innecesarios al verse obligados a solicitar el Número de Registro de Alquiler (NRA), inscribir o inmatricular sus inmuebles o, en determinados casos, formalizar declaraciones de obra nueva. No obstante, además del coste del registro, la organización señala que también existió un perjuicio por lucro cesante, puesto que algunos propietarios no pudieron alquilar sus inmuebles porque la tramitación de las solicitudes de concesión del número de registro se prolongó durante varias semanas.

En este marco, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional —una de las entidades que recurrieron el Real Decreto— ha explicado que el Colegio de Registradores emitió alrededor de 400.000 números de registro durante el tiempo que estuvo en vigor la norma. Además, según sus cálculos, cada trámite tuvo un coste de 27 euros más IVA al año, lo que supone cerca de 20 millones de euros abonados por los propietarios.

Así las cosas, la asociación cuestiona quién asumirá la reparación de los perjuicios ocasionados tras la anulación del Real Decreto. En un comunicado, asegura que el Colegio de Registradores les ha trasladado que no devolverá las cantidades percibidas, al considerar que aplicó una norma vigente en ese momento.

La sentencia del Tribunal Supremo

Con todo, cabe recordar que el Tribunal Supremo declaró la nulidad del Registro Único de Arrendamientos y del procedimiento de inscripción previsto en el Real Decreto. Además, durante el evento los expertos han destacado que el Consejo de Estado, el Consejo General del Notariado, varias comunidades autónomas y organizaciones empresariales ya habían expresado reparos sobre la adecuación jurídica de la norma antes de su aprobación.