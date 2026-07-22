Máxima preocupación entre los hosteleros por la ofensiva regulatoria del Ministerio de Sanidad contra el tabaco. La plataforma SOS Hostelería alerta de las consecuencias que tendrá para sus negocios la ley aprobada ayer martes por el Consejo de Ministros, que prohibiría fumar en las terrazas de bares y restaurantes.

La organización considera que la iniciativa impulsada por Mónica García supone un nuevo golpe para un sector que todavía arrastra las consecuencias de las restricciones impuestas durante los últimos años y advierte de que la medida provocará un grave impacto económico y laboral si sale adelante.

Afectaría a 85.000 bares

Según los cálculos de SOS Hostelería, el 50% de los establecimientos de hostelería en España dispone de terraza, por lo que la prohibición afectaría directamente a unos 85.000 bares y restaurantes.

Esta asociación alerta de que la facturación generada por las terrazas representa entre el 30% y el 50% de las ventas de muchos negocios. Una caída de esa actividad, sostienen, podría poner en riesgo hasta 300.000 puestos de trabajo.

Además, recuerdan que las terrazas también generan ingresos para los ayuntamientos mediante las tasas por ocupación de la vía pública. Como referencia, señalan que una terraza de unos 20 metros cuadrados, con entre ocho y diez mesas, abona de media 1.300 euros al año, aunque la cuantía varía notablemente entre municipios.

El presidente de SOS Hostelería, Rafael Asensio, acusa al Gobierno de volver a convertir al sector en el principal perjudicado de sus políticas liberticidas. "La hostelería siempre paga las consecuencias de las normas de restricción de consumo que promueve el Gobierno", afirma Asensio, quien recuerda que miles de establecimientos realizaron importantes inversiones para adaptar sus negocios tras las anteriores leyes antitabaco, potenciando precisamente las terrazas como alternativa para sus clientes.

Ahora, denuncia, el Ejecutivo cambia de nuevo las reglas del juego. "Los establecimientos han hecho inversiones importantes para trasladar a sus clientes a terrazas para cumplir con la normativa antitabaco y ahora imponen otra norma que llevará a muchos bares al cierre", advierte.

Asensio también carga contra las declaraciones realizadas por la ministra de Sanidad para justificar la reforma. En su opinión, "la ministra insulta a los ciudadanos al tratarlos de incívicos al afirmar que una familia no tiene que convivir con el humo como menú".

Desde SOS Hostelería consideran que el Ejecutivo vuelve a recurrir a un discurso paternalista para justificar nuevas prohibiciones que, a su juicio, restringen la libertad de elección de los ciudadanos y penalizan a un sector clave para la economía española.

Tiene que pasar por el Congreso

La organización confía ahora en que el proyecto encuentre obstáculos durante su tramitación parlamentaria. En este sentido, ha anunciado una ronda de contactos con todos los grupos del Congreso para intentar reunir una mayoría que rechace la iniciativa. En caso contrario, espera que la legislatura concluya antes de que la norma complete su recorrido parlamentario.

Para SOS Hostelería, se trata de una ley "letal para el sector" que, además de reducir la actividad de miles de negocios, volvería a incrementar la incertidumbre regulatoria de uno de los sectores con mayor peso en el empleo y el turismo en España.

La batalla, por tanto, se traslada ahora al Congreso, donde la oposición deberá decidir si respalda una nueva restricción impulsada por el Gobierno o atiende las advertencias de un sector que alerta de cierres de negocios, pérdida de facturación y cientos de miles de empleos potencialmente afectados.

Empresas del ocio nocturno también se quejan

Por otro lado, la asociación Spain Nightlife señala que el proyecto de reforma de la Ley del Tabaco contiene "medidas desproporcionadas, ineficaces e injustificables". La patronal del ocio nocturno considera que la ley no logrará reducir el consumo de tabaco y que "el consumo se trasladará a espacios no legalizados ni controlados y a domicilios particulares".

"Acabará provocando más ruido, más suciedad y una mayor afectación a la salud, siendo que la medida tan solo servirá para mermar la afluencia de público a las terrazas y espacios de ocio al aire libre, terminando por provocar la amortización de miles de puestos de trabajo en sendos sectores", ha añadido. Por ello, ha reclamado que la ley no incluya la prohibición de fumar en terrazas ni en espacios al aire libre de restaurantes, bares ni locales de ocio nocturno.