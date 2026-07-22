Los sectores de la defensa y la seguridad casi duplican el salario medio en España

La remuneración media en los sectores de defensa y seguridad se sitúa en 68.011 euros por empleado, casi el doble que los 33.783 euros de media en el conjunto de la economía española, según el informe 'Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio' de TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio).

El dato refleja el peso de estas actividades como polo de empleo cualificado, en un contexto marcado por el crecimiento de la inversión, la búsqueda de mayor autonomía estratégica, la transformación tecnológica y la necesidad de reforzar capacidades industriales y estratégicas.

Un perfil laboral que responde a la creciente demanda de profesionales especializados en ámbitos como ingeniería, ciberseguridad, inteligencia artificial, electrónica, logística avanzada, simulación, mantenimiento, sistemas autónomos o tecnologías duales, donde la Formación Profesional (FP) se ha consolidado como una de las principales vías de acceso al empleo técnico especializado, con una demanda creciente por parte de las empresas de defensa y seguridad.

Talento

El incremento de la inversión en defensa intensifica la competencia por el talento. Las empresas españolas compiten cada vez más con grandes grupos industriales europeos para captar ingenieros, expertos digitales y perfiles STEM, en un contexto en el que los países europeos aumentan sus inversiones en capacidades militares e industriales.

A esto se suma la necesidad de renovar y ampliar plantillas en sectores con elevada especialización técnica, donde la experiencia acumulada y el conocimiento tecnológico son factores críticos.

"Hablar de talento en defensa y seguridad es hablar de oportunidades para una nueva generación de ingenieros, técnicos, especialistas digitales y profesionales STEM. El sector combina empleo cualificado, innovación tecnológica y vocación de servicio, y por eso debe ser capaz de explicar mejor a la sociedad, y especialmente a los jóvenes, que trabajar en defensa también significa contribuir a la seguridad, la resiliencia y el desarrollo tecnológico del país.", explican desde la Fundación FEINDEF.