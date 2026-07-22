Rotundo mensaje de los ingenieros industriales al Gobierno ante la decisión sobre Almaraz

Tras el aval del Consejo de Seguridad Nuclear a una prórroga de tres años para Almaraz, el futuro de la central nuclear extremeña sólo depende de si el Gobierno de Pedro Sánchez accede o no en un plazo máximo de dos meses. Mientras trabajadores, empresarios y políticos, entre ellos los socialistas extremeños, reclaman al Ejecutivo que acabe pronto con la incertidumbre, el Consejo General de Ingenieros Industriales ha emitido un comunicado instando a las autoridades a reconsiderar la decisión del cierre retomando los argumentos que ya presentaron en el informe Análisis sobre el Impacto del Cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

Señalan los ingenieros como primer punto que el CSN ya ha efectuado un "análisis técnico riguroso" sobre la viabilidad de que Almaraz siga abierta. Como segundo punto para pedir la prórroga, destacan la necesidad de que España reduzca su dependencia de combustibles fósiles y cómo el cierre haría que esta meta estuviera "todavía más lejana".

"En tanto en cuanto no se complete el lento despliegue de, por un lado, los incipientes procedimientos y sistemas de control de tensión de redes eléctricas asociados a los sistemas de generación renovable y, por otro, de los sistema de almacenamiento de energía, a día de hoy el funcionamiento sin alteraciones graves del sistema eléctrico nacional es inviable sin la concurrencia de centrales nucleares, térmicas o hidroeléctricas", destacan.

Añaden que en caso de cierre, la única "alternativa realista, en cuanto a estabilidad, disponibilidad y volumen", a las nucleares "en el corto y medio plazo" es el gas natural y mencionan cómo ya se están notando desde el apagón de abril sus consecuencias en la factura. Mencionan "la conocida y abundante emisión de CO₂ que produce" y el hecho de que se trata de un combustible "cuyo precio siempre ha estado y estará muy expuesto a los eventos geopolíticos". El cierre, "por tanto, lejos de disminuir nuestra dependencia de los hidrocarburos no hará más que aumentarla".

Los ingenieros destacan cómo "integrar el enorme potencial de energías renovables de nuestro país de, por un lado, forma segura para los usuarios y, por otro, económicamente eficiente para los consumidores y productores, requiere de la implantación de sistemas de control de tensión y de almacenamiento de energía que, si bien ya se atisban sus efectos y beneficios, todavía no han alcanzado ni la solvencia técnica exigible ni la masa crítica mínima para que puedan cumplir eficazmente su cometido". Hasta entonces, "las centrales nucleares existentes seguirán aportando madurez, robustez y certeza económica al sistema".

Reclaman además una planificación energética "transparente y basada en datos, sin sesgos políticos", que ven "indispensable en una materia dominada, por un lado, por las leyes físicas de la mecánica y la electricidad y, por otro, por la realidad geopolítica y económica imperante".

El Consejo destaca sobre el parque nuclear español aspectos como que genera el 20 por ciento de la energía eléctrica española, "es seguro, garantiza la estabilidad del sistema eléctrico", no genera emisiones y "ofrece precios de generación competitivos (si fiscalmente no se le penaliza frente a otras tecnologías)". Por ello, reclaman tras el informe favorable del CSN "y hasta llegar a una situación en la que nuestro sistema eléctrico cuente con los sistemas técnicos suficientemente robustos y financieramente competitivos que permitan la óptima integración de la generación eléctrica procedente de los sistemas de generación renovable" la aprobación de la prórroga. "Parece muy complicado argumentar técnica y razonablemente la no prolongación de la vida operativa de nuestras centrales nucleares", concluyen.