La candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha puesto el foco sobre uno de los organismos especializados de Naciones Unidas y sobre las condiciones económicas asociadas al cargo que actualmente ocupa Gilbert F. Houngbo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno español competirá por la dirección general de la institución, cuya elección corresponde al Consejo de Administración de la OIT.

El puesto de máximo responsable del organismo cuenta con una remuneración vinculada al sistema salarial común de Naciones Unidas, además de una serie de complementos ligados al destino y a las funciones de representación.

Un salario ligado al sistema de Naciones Unidas

Según las condiciones aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT, el director general recibe un salario base neto equivalente al del administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esa retribución se sitúa en torno a los 170.000 dólares netos anuales —cerca de 150.000 euros—, aproximadamente 14.000 dólares al mes —unos 12.300 euros—, antes de aplicar el ajuste por destino correspondiente a Ginebra, ciudad en la que tiene su sede la organización.

Este complemento se aplica a los altos funcionarios internacionales para adaptar sus ingresos al coste de vida del lugar donde trabajan y varía en función de los parámetros establecidos por Naciones Unidas.

Complementos por representación y vivienda

Al salario base se suman otros beneficios vinculados al cargo. Entre ellos figura una asignación anual de representación de 40.000 francos suizos —unos 43.000 euros—, destinada a cubrir gastos derivados de la actividad institucional del director general.

Además, el puesto contempla una ayuda de vivienda que puede alcanzar los 12.000 francos suizos mensuales —cerca de 13.000 euros— para gastos relacionados con el alojamiento del máximo responsable de la organización.

A estas cantidades se añaden las prestaciones habituales para los altos funcionarios del sistema de Naciones Unidas, como la participación en el Fondo Común de Pensiones del Personal de Naciones Unidas, seguros y otros beneficios asociados a la condición de funcionario internacional.

La remuneración del director general de la OIT no se limita, por tanto, al sueldo base al incorporar los complementos y beneficios vinculados al puesto. La elección del próximo director general de la OIT dependerá del Consejo de Administración del organismo, formado por representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos.