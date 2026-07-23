El balance económico de Sánchez: más despidos y repunte de concursos de acreedores

La política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, basada principalmente en un gasto público disparado, unos generosos subsidios y una elevada carga fiscal, está haciendo mella en el tejido productivo español. Muestra de este impacto es el número de concursos de acreedores registrados, que en el mes de marzo se disparó un 6% con respecto al año anterior. Así lo recoge el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que detalla además cómo las demandas de despido aumentan un 3,5%.

Se disparan los concursos de acreedores

Los órganos judiciales registraron 19.100 concursos de acreedores durante el primer trimestre del año, un 6% más que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con los datos publicados por el CGPJ. Concretamente, este aumento estuvo impulsado exclusivamente por los procedimientos correspondientes a personas físicas no empresarias, mientras que los concursos de empresas y autónomos descendieron respecto al año anterior.

En este sentido, según las estadísticas proporcionadas por el CGPJ, los concursos de personas naturales no empresarias alcanzaron los 16.999 casos hasta marzo, lo que representa un incremento interanual del 7,4%. De hecho, como destaca el informe, se trata del único tipo de concurso que registró una evolución al alza durante el periodo analizado.

Así las cosas, el CGPJ recuerda que desde agosto de 2023 estos procedimientos dejaron de tramitarse en los juzgados de primera instancia y pasaron a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por este motivo, el organismo considera más adecuado analizar la evolución de los concursos en función del tipo de persona afectada y no del órgano judicial que los tramita.

En cualquier caso, tal y como se desprende de los datos recogidos por el CGPJ, Cataluña encabezó el número de concursos de personas físicas no empresarias, con 3.619 procedimientos, equivalentes al 21,28% del total nacional. A continuación se situaron Andalucía, con 2.910; Madrid, con 2.782, y la Comunidad Valenciana, con 2.057.

Del mismo modo, frente al aumento registrado entre las personas físicas no empresarias, los procedimientos correspondientes a empresas y autónomos mostraron una evolución descendente. Concretamente, durante el primer trimestre se presentaron 1.395 concursos de personas jurídicas, un 4,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. De nuevo, Cataluña concentró nuevamente el mayor número de casos, con 482 concursos, el 34,5% del total nacional.

Por su parte, los concursos de personas naturales empresarias sumaron 706 procedimientos, lo que supone una reducción del 3,2% respecto al primer trimestre de 2025. De esta forma, Cataluña registró 387 concursos, representando casi un 55% del total. Tras ella se situaron la Comunidad Valenciana, con 109 casos, y Madrid, con 51.

Demandas por despido

El informe del CGPJ también refleja cómo, entre enero y marzo se registraron 42.572 demandas por despido, cifra que supone un incremento del 3,5% respecto al primer trimestre de 2025. En este sentido, Cataluña fue la comunidad autónoma con más procedimientos de este tipo, al contabilizar 8.886 demandas, equivalentes al 19,5% del total nacional.

Por otro lado, las reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de lo social experimentaron una evolución opuesta. Durante el primer trimestre se presentaron 32.208 demandas, un 10,9% menos que en el mismo periodo del año pasado. Andalucía concentró el mayor volumen de estos procedimientos, con 6.323 demandas, lo que representa el 19,6% del total nacional.