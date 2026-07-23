El BCE mantiene los tipos en el 2,25% y alerta del golpe de la crisis energética

Los bancos centrales siguen manteniéndose en el inmovilismo y, ante los riesgos existentes con respecto a un posible repunte de la inflación, están optando por no subir los tipos del modo en que, seguramente, sería necesario. Así las cosas, en su reunión de este jueves, el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés tras la subida de 25 puntos básicos aprobada en junio.

De este modo, la facilidad de depósito seguirá situada en el 2,25%, mientras que el tipo de las operaciones principales de financiación permanecerá en el 2,40% y el de la facilidad marginal de crédito en el 2,65%. Así las cosas, el Consejo de Gobierno del BCE considera que la política monetaria actual permite afrontar el escenario de incertidumbre derivado de las tensiones en Oriente Próximo, aunque advierte de que todavía no se ha trasladado plenamente a la inflación el impacto de la crisis energética.

Cautela en el BCE

En el comunicado difundido tras la reunión, el BCE señala que las perspectivas para los precios de la energía continúan siendo "muy volátiles". Aunque se mantienen próximas al escenario central contemplado en las proyecciones del Eurosistema de junio, la institución recuerda que siguen muy por encima de los niveles registrados antes del conflicto en Oriente Próximo. Además, subraya que la incertidumbre persiste y que aún no se ha reflejado por completo en la inflación el efecto del encarecimiento de la energía.

Lo cierto es que el texto llega después de que la inflación de la zona euro se moderara en junio hasta el 2,8%, cuatro décimas menos que el 3,2% registrado en mayo. No obstante, las nuevas tensiones geopolíticas han vuelto a elevar la presón sobre los mercados energéticos, con el barril de Brent acercándose este jueves a los 100 dólares.

En este sentido, el BCE insiste en que continuará tomando sus decisiones reunión a reunión, sin comprometerse de antemano con una trayectoria concreta para los tipos de interés. Para ello, el Consejo de Gobierno seguirá evaluando la evolución prevista de la inflación, los riesgos que puedan afectar a ese escenario, el comportamiento de la inflación subyacente y el grado de transmisión de la política monetaria a la economía. Además, la institución insiste en que todas sus decisiones estarán orientadas a garantizar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2% a medio plazo.

De hecho, la decisión de este jueves llega un mes después de que el BCE aprobara un incremento de 25 puntos básicos, el primero en tres años, al considerar que persistían las presiones inflacionistas vinculadas a la guerra con Irán. De este modo, con la decisión anunciada este jueves, la institución opta por mantener el actual nivel de los tipos mientras analiza la evolución de la inflación y el impacto que pueda tener el contexto geopolítico sobre los precios y la actividad económica.