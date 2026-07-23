La directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, ha estado en Es la Mañana de Federico analizando el reciente proceso de regularización de inmigrantes en España, destacando el preocupante desfase de datos expuestos por el Gobierno.

Mientras que el Ejecutivo inicialmente estimó en medio millón las personas regularizadas, la institución Funcas situó la cifra en más de 840.000 y la Policía Nacional la elevó aún más, confirmándose finalmente que el número real oscila entre 1,2 y 1,3 millones de personas. Miyar señala que resulta difícil comprender un error de tal magnitud, ya que el cálculo metodológico —que consiste en cruzar los datos de empadronamiento con los permisos de residencia— es relativamente sencillo, lo que sugiere una alarmante falta de rigor oficial.

La directora de Estudios Sociales advierte de que las regularizaciones extraordinarias no sirven de nada si no se acompañan de reformas estructurales en el control de fronteras y los flujos laborales. Al no modificarse el modelo de entrada, el 'stock' de personas sin papeles disminuye temporalmente, pero el flujo constante —estimado en unas 90.000 personas anuales— volverá a generar una bolsa de medio millón de personas en situación irregular en apenas cinco o seis años, perpetuando un círculo vicioso de inestabilidad demográfica.

El actual sistema español favorece un crecimiento basado en la cantidad de mano de obra barata y de baja cualificación, en detrimento de la productividad general, que es uno de los males endémicos de la economía española. Miyar argumenta que un país que aspira a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos debe diseñar un modelo migratorio ordenado y selectivo, orientado a atraer perfiles profesionales cualificados que aporten un verdadero valor añadido, en lugar de tolerar la entrada irregular masiva que acaba precarizando el mercado laboral.

Otro factor clave que el Ejecutivo tiende a ignorar es el efecto multiplicador de la reagrupación familiar. Según estimaciones de la Policía Nacional, cada inmigrante regularizado suele atraer a una media de 1,5 personas en los años siguientes. Aunque este proceso no se produce de forma inmediata, representa una presión demográfica diferida en el tiempo que impactará inevitablemente en el consumo de recursos públicos y en la cohesión social de los barrios receptores, un aspecto fundamental que requiere una planificación a largo plazo y no soluciones improvisadas.

Respecto al impacto de este volumen de regularizaciones en los servicios públicos, Miyar matiza que los inmigrantes en situación irregular ya tienen acceso legal a la sanidad y la educación en España. Sin embargo, alude al reciente informe publicado por el diario El Mundo que revela un incremento del 55% del alumnado inmigrante en la última década, llegando a representar el 13% del total. Este fenómeno genera graves tensiones en las aulas debido a las barreras idiomáticas y la falta de recursos específicos, lo que dificulta la labor docente. La concentración de alumnos con bajos recursos educativos en determinados centros fomenta además la segregación escolar, deteriorando la calidad del sistema educativo común.

Finalmente, la socióloga expone un dato demográfico de enorme trascendencia para el futuro de España: cuatro de cada diez niños menores de cinco años tienen ya algún origen extranjero. Esta realidad evidencia una profunda transformación social que no puede gestionarse mediante políticas exprés o decretos coyunturales. Para evitar la exclusión social y garantizar una integración real en el mercado de trabajo, España necesita de forma urgente un debate serio y responsable sobre su modelo de sociedad, alejado de la demagogia y firmemente comprometido con la ley, el orden y la sostenibilidad de sus instituciones públicas.