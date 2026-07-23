Los controles de precios siguen reduciendo la oferta de vivienda en alquiler allí donde se han implantado al amparo de la ley de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lejos de materializar la mejora prometida por el Ejecutivo, la inmensa mayoría de las ciudades que han introducido estas restricciones registra fuertes caídas en el número de viviendas disponibles para arrendar. Se trata de un patrón que reproduce lo ocurrido en numerosos precedentes internacionales —desde Alemania, Estados Unidos o Suecia— y que también recuerda a la experiencia española de la denominada renta antigua, un sistema que, en la práctica, producía efectos muy similares a los de los actuales controles sobre los alquileres.

Sobre el papel, la adopción de controles de precios se presenta como una política bienintencionada que contribuye a frenar el incremento de los arriendos. Sin embargo, cuando la rentabilidad esperada por los propietarios se ve afectada, éstos pueden optar por retirar sus casas del segmento de alquiler y, o bien vender los inmuebles, o bien destinarlos a nuevos usos. Puede que el efecto no sea inmediato, porque los contratos en vigor deben ser respetados, pero el impacto se va confirmando conforme pasan los años y la regulación consolida este tipo de intervención. Hay, además, otros efectos adversos derivados del control de precios, que van desde la reducción drástica de la inversión en mantenimiento, conservación y mejoras al incremento de contratos negociados "en B", al margen de la ley. Por otra parte, los propietarios también sortean las prohibiciones a base de dividir las viviendas en más habitaciones para compensar así los ingresos perdidos, incluir costes adicionales en los contratos como por ejemplo recargos asociados a plazas de aparcamiento u otras instalaciones, o simplemente aplicar una fuerte subida al inicio de nuevos contratos que compense la imposibilidad de realizar revisiones suficientes durante el tiempo de aplicación del acuerdo con el inquilino a quien entregan las llaves.

En una España en que la formación de hogares ha crecido con fuerza al calor de la fuerte entrada de población foránea, el resultado último ha sido un auténtico cóctel molotov, puesto que las regulaciones que conducen a un desplome de la oferta contrastan con un incremento sostenido de la demanda, dando como resultado un paradigma de escasez. En este sentido, el consenso académico en torno al rechazo a los controles de precios no parece discutible (más del 90% de los estudios dedicados a esta cuestión encuentran efectos negativos asociados a este tipo de restricciones), pero lamentablemente hay cada vez más ciudades españolas donde se están aplicando estas políticas.

El pasado mes de marzo, el Instituto Juan de Mariana presentó un estudio dedicado a esta cuestión en el que se analizaron los efectos que había tenido el control de precios en Cataluña, con el foco puesto en la realidad de la ciudad de Barcelona, donde se apreció una contracción del 43% en el número total de viviendas disponibles para alquiler. En paralelo, el documento del IJM ya introducía un análisis preliminar del efecto que estaban teniendo los controles en otras ciudades donde su adopción ha sido más reciente, caso de La Coruña o Pamplona.

Pues bien, el portal Idealista viene de completar un análisis actualizado que ofrece datos para el segundo trimestre de 2026 y, comparando los meses de abril, mayo y junio del presente ejercicio con el mismo periodo del año anterior, encuentra que la caída de oferta está alcanzando tasas del 42% en San Sebastián, 39% en Pamplona, 36% en La Coruña, 27% en Bilbao y Lérida, 16% en Tarragona, 14% en Vitoria y un 11% adicional en Barcelona, siendo Gerona la única excepción a esta norma general.

En muchas de estas ciudades, el alquiler de temporada se ha convertido en uno de los refugios regulatorios a los que acuden los propietarios para arrendar sus viviendas con mayor flexibilidad, escapando los controles de precios que se adoptan para el alquiler común. En San Sebastián, este segmento supone ya el 58% del mercado, mientras que en Bilbao se sitúa en el 57%, en Pamplona alcanza el 46%, en Barcelona se mueve en torno al 40% y en La Coruña llega al 34%.

Resulta interesante constatar, además, que algunas de las principales plazas económicas de nuestro país han exhibido mejoras en su oferta de vivienda en alquiler tras evitar la adopción de controles de precios, como sería el caso de Madrid, que experimenta una subida de oferta del 4%, Palma de Mallorca, donde la mejora es del 8%, o Málaga, donde la crecida llega al 13%.