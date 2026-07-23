Propaganda e instituciones: así ha tomado el poder la izquierda (y la derecha puede disputarlo)

La crisis que vive España no es solo económica. En realidad, el deterioro de las instituciones del Estado, impulsado por el asalto realizado por el Gobierno a muchas de ellas, se encuentra de fondo en los problemas que tenemos en nuestro país. Sin embargo, ante esta situación, no cabe el derrotismo: más bien al contrario, la derecha debe reaccionar y tratar de recuperar —y reforzar— nuestra democracia.

Esto es lo que trata de explicar, precisamente, Javi Cabello —conocido en las redes sociales como Ciudadano Alternativo— en su último libro, La gran estafa del poder, donde "traza un mapa claro para afrontar la guerra cultural sin complejos". Así lo ha explicado, de hecho, en esRadio en una entrevista en Con Ánimo de Lucro, donde ha asegurado que esta obra nace de la necesidad de analizar el preocupante panorama político de España.

Según el autor, nuestro país se ha ido apagando poco a poco debido al asalto sistemático del socialismo sobre el sentido común, la cultura y las instituciones nacionales. Al respecto, ha incidido en cómo el actual Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha cruzado líneas rojas que comprometen seriamente el futuro de la nación. En este sentido, ha subrayado que hoy asistimos a un grave desmoronamiento del Estado de derecho.

Este proceso se evidencia en el ataque constante a la independencia judicial y el intento de someter todas las instituciones del Estado al servicio del poder político ejecutivo, lo que destruye los cimientos de la prosperidad y la estabilidad democrática de España. Pero, durante la entrevista, también ha analizado el papel fundamental de los nuevos canales de comunicación y la pérdida de confianza de los ciudadanos en la prensa convencional.

Así las cosas, uno de los ejes fundamentales del libro gira en torno a la necesidad de "dar la batalla ideológica sin complejos". De hecho, Javi Cabello ha asegurado que su intención inicial era hacer del libro algo similar a un manual de combate, porque, sostiene, para disputar la hegemonía de la izquierda, la alternativa liberal-conservadora debe dominar las técnicas de comunicación modernas y entender cómo funciona la ventana de Overton.