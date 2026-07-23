Sánchez propone a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

El Gobierno ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves.

Además, el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de la red social 'X', en la que ha expresado que es un "honor" anunciar esta candidatura.

Es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social. Yolanda ha demostrado con políticas y resultados su… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 23, 2026

"Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha manifestado, añadiendo que Díaz "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España".

Así, el presidente ha concluido que la "experiencia, trayectoria y vocación de consenso" de la vicepresidenta "la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT".

Por su parte, Díaz ha indicado a través de su perfil de BlueSky que la OIT es "la casa común del trabajo en el mundo", la que "mejor representa el empleo digno y el diálogo social", por eso "es un orgullo y una responsabilidad enorme" representar con esta candidatura "a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional".

Además, ha añadido que la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales "están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad" y que por eso se necesita una OIT "fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas", que "impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI".

También ha defendido el diálogo social como un "pilar básico" y que la OIT cuente con quienes "fortalecen el tejido empresarial en el conjunto del planeta" para "garantizar un futuro de empleos de calidad y empresas sostenibles y productivas".

Enfado de Pablo Iglesias

El exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, no ha tardado en comentar la propuesta de Sánchez. Iglesias ha asegurado que el líder de los socialistas pretende premiar a Díaz por "los servicios prestados".

Sobre la propuesta del Ejecutivo, Iglesias ha indicado en RNE que no sabe si su excompañera de partido es una buena candidata, si bien ha señalado que el Gobierno "premia a quien tiene que premiar con este tipo de nombramientos". Según ha explicado, este cargo para la OIT corresponde a "figuras aparentemente muy importantes", que habitualmente "nadie conoce" pero que son "muy bien remuneradas".

"Implica que alguien después de haber estado en un Gobierno se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un exvicepresidente. Es un premio a los servicios prestados", ha resumido Iglesias, que ha mostrado su "orgullo" pues, según ha dicho, a los cargos de Podemos que pasaron por el Gobierno no le ofrecieron "un organismo internacional, ni una embajada ni ninguno de estos premios".

En su opinión, el director general de la OIT gana más que un presidente del Gobierno o un secretario de Estado en España. "Va a ser la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia", ha zanjado Iglesias.

