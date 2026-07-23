Sánchez saca pecho de que en la fábrica de Ford en Valencia se vayan a fabricar coches chinos

Ford y el grupo chino Geely han anunciado la creación de una empresa conjunta para fabricar cinco modelos en la planta de Almussafes (Valencia) a partir de 2028. Con esta operación, tal y como explican en un comunicado desde la compañía, ambas compañías pretenden aprovechar la capacidad de producción de la fábrica y reforzar su competitividad en el mercado europeo. Por ello, la nueva sociedad asumirá además la gestión de las instalaciones y de la plantilla cuando comience a operar, previsiblemente durante el primer semestre de 2027, una vez reciba las autorizaciones regulatorias.

Esta nueva sociedad estará participada en un 66% por Ford y en un 34% por Geely y se dedicará a la fabricación de "vehículos de pasajeros multienergía de Ford y Geely para el mercado europeo, impulsando una mayor variedad de opciones y valor para los conductores europeos".

Detalles del acuerdo

Precisamente, ambas compañías han anunciado el acuerdo este jueves en la fábrica de Almussafes (Valencia), donde han participado el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, y del vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, Victor Young, acompañados además por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De este modo, han presentado una alianza que busca incrementar la eficiencia industrial, reducir costes de producción y consolidar Almussafes como una fábrica compartida de alta tecnología para abastecer al mercado europeo.

Concretamente, la hoja de ruta contempla la fabricación de cinco modelos en Almussafes desde 2028. Así, Ford mantendrá la producción del Kuga, incorporará un nuevo integrante de la familia Bronco y sumará un nuevo crossover multienergía. Por su parte, Geely producirá dos SUV eléctricos en la planta valenciana.

Al respecto, ambas compañías han anunciado que el objetivo de la alianza es llevar la fábrica a su máxima capacidad, estimada en unas 500.000 unidades anuales. Ahora bien, aunque Ford no ha concretado cuántos empleos adicionales serán necesarios, el presidente de Ford Europa ha reconocido que el incremento de la producción exigirá ampliar la plantilla. "La idea es que para aprovechar la planta necesitaremos más trabajadores, eso sin duda", ha afirmado.

Por su parte, Victor Young, el vicepresidente ejecutivo de Geely, ha asegurado que la compañía china quiere aprovechar el tejido industrial ya existente en Valencia y ha descartado el traslado de trabajadores desde China. "No traeremos mano de obra china", ha señalado el directivo, que ha definido el proyecto como "un compromiso a largo plazo" con la industria valenciana y con las cadenas de suministro locales.

Sánchez celebra la operación

Así las cosas, el Gobierno ha aprovechado para presumir de las supuestas bondades de las políticas de movilidad impulsadas por la izquierda. De esta forma, en su visita a la planta de Ford en Almussafes —a la que han acudido también los ministros Yolanda Díaz, Jordi Hereu y Diana Morant—, Pedro Sánchez ha defendido una "movilidad sostenible que genere más industria, más empresas y más empleos de calidad".

En este sentido, Sánchez ha recordado que el Ejecutivo prorrogó hasta finales de 2026 el mecanismo RED para la planta, una medida que, según ha explicado, ha supuesto una inversión de 45 millones de euros y ha permitido proteger el empleo y formar a unos 4.000 trabajadores. Además, ha reiterado el compromiso del Gobierno de apoyar financieramente el proyecto de ensamblaje de baterías previsto para Almussafes y ha defendido las actuaciones impulsadas a través del Perte del vehículo eléctrico y conectado, dotado con 4.800 millones de euros, así como el Plan Auto 2030.

Con todo, Sánchez también ha enmarcado el anuncio en la recuperación de la Comunidad Valenciana tras la dana de octubre de 2024 y ha afirmado que el acuerdo abre una nueva etapa para la fábrica, con más innovación, capacidad tecnológica y empleo. Al respecto, ha asegurado que "este acuerdo no marca el final de ningún proceso, marca el comienzo de una nueva etapa, con más innovación, con más capacidad tecnológica, más oportunidades, con más empleo de calidad y también con más sostenibilidad".