Sin luz, agua ni tejado: la implacable receta de un alcalde portugués para echar a los okupas

El Ayuntamiento de Entroncamento, en Portugal, ha recurrido a una excavadora para retirar el tejado de una vivienda municipal ocupada ilegalmente en el barrio de Ulrich. La actuación, dirigida por el alcalde Nelson Cunha y desarrollada con la presencia de agentes de la PSP (Policía de Seguridad Pública), forma parte de la estrategia del consistorio para combatir las ocupaciones irregulares de su parque público de viviendas, según informa el diario portugués O Mirante.

La casa estaba siendo ocupada sin autorización por una familia procedente de la localidad de Elvas. Con el objetivo de impedir que la ocupación continuara, el Ayuntamiento optó por inutilizar el inmueble mediante la demolición parcial de la cubierta con una retroexcavadora. Durante la intervención se produjeron algunos momentos de tensión, aunque la presencia policial permitió que los trabajos concluyeran sin incidentes de gravedad.

El Ayuntamiento, gobernado por Chega, el equivalente de Vox en Portugal, ya había adoptado otras medidas contra las ocupaciones ilegales. El pasado 4 de mayo procedió al corte del suministro de agua y electricidad en varias viviendas ocupadas de forma irregular, en una actuación en la que también participaron la PSP y la Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. El Ayuntamiento defiende que estas ocupaciones perjudican a las familias que esperan acceder legalmente a una vivienda social.

En declaraciones recogidas por O Mirante, el alcalde Nelson Cunha defendió la firmeza de estas actuaciones. "Entroncamento no es una ciudad de ocupaciones ilegales y estamos haciendo todo lo posible para que el municipio vuelva a ser un referente en la región del Médio Tejo, del Ribatejo y en todo el país", afirmó. El regidor insistió en que el Ayuntamiento seguirá actuando para evitar nuevas ocupaciones y garantizar una gestión "justa y responsable" de la vivienda pública.