Así trabajan los curas en España: sin horarios y con sueldos por debajo del SMI

La mayor parte de los trabajadores cobran un sueldo pactado con su empresa, que depende en muchas ocasiones de los convenios establecidos, y que se rige por las normativas y las exigencias propias de la Seguridad Social. Sin embargo, existen otras profesiones en las que esta relación laboral es, en cierto sentido, distinta a la que mantiene la mayor parte de las personas. Entre estas ocupaciones encontramos la de sacerdote. Así las cosas, un cura ha explicado en una reciente entrevista todos los detalles relacionados con el régimen laboral de los sacerdotes.

Sueldos por debajo del SMI

Concretamente, en una entrevista realizada en un podcast de internet, un sacerdote respondía en relación con su horario laboral que él trabaja las 24 horas del día durante toda la semana, admitiendo en todo caso que "yo también descanso". De este modo, preguntado además sobre las perspectivas económicas de una persona que se ordene sacerdote, explicó que "cobramos menos que el sueldo mínimo".

No obstante, sí es cierto que el sacerdote quiso detallar, al mismo tiempo, que "es verdad que nosotros tenemos cierta ventaja: yo no tengo que pagar piso, no tengo que pagar luz, no tengo que pagar agua". De esta forma, aseguró que, en cualquier caso, el sueldo de un sacerdote "da para tener una vida tranquila", sin grandes lujos.

Así las cosas, el sacerdote detalló también que una parte de sueldo la paga el obispado y, además, cuentan con ayuda por parte del Estado. Así, insistió en que su salario "no llega a 1.200 euros", de lo cual le retienen una parte destinada a la jubilación. Del mismo modo, explicó que los sacerdotes cuentan con 30 días de vacaciones, a los que se suman otros 7 días dedicados a ejercicios espirituales.

Recordemos además que en una entrevista realizada al padre Francisco José Delgado, sacerdote diocesano y miembro de La Sacristía de La Vendée, en el podcast de esRadio Economía para Quedarte sin Amigos, el párroco afirmó que los curas en España viven prácticamente en un "régimen de esclavitud". "En España es de los sitios donde los sacerdotes, a nivel económico, material, viven peor del mundo", aseguró, señalando que se dan también casos extremos, como los de los sacerdotes que se encuentran en lugares como Venezuela.

"En la mayor parte de Hispanoamérica, un sacerdote suele tener un medio de vida equiparable a un profesional de un nivel medio, con lo cual puede vivir, puede tener acceso a propiedad", explicó al respecto. De este modo, incidió en que "en España cobramos menos del salario mínimo porque estamos fuera del Estatuto de los Trabajadores", destacando que "trabajamos exclusivamente por la comida".

Así las cosas, el sacerdote detalló que "hay que distinguir entre el clero regular y el secular". Concretamente, explicó que "el clero regular son los religiosos: tienen voto de pobreza, y el voto de pobreza implica el compromiso por voto, por lo tanto, la profesión de no tener nada como propio", teniendo acceso sólo a unos bienes que son comunitarios, de cada orden religiosa o congregación. Sin embargo, "el sacerdote secular es distinto, porque tiene un compromiso y hay una serie de indicaciones, pero no hay una profesión por voto. Por ello, este tipo de clero sí tiene acceso a bienes propios, aunque no pueden dedicarse a los negocios.

Así las cosas, aseguró que "el salario actual de un sacerdote suele ser en torno a los 1.000 euros al mes, en 14 pagas", subrayando que este nivel se sitúa algo por debajo del SMI. "Es verdad que luego tienes algún suplemento si tienes algunos cargos en particular", explicó también. En consecuencia, tal y como explicó el padre Delgado, los sacerdotes dependen también en cierta medida de sus familias. "¿Está mal? No. Es una realidad que vivimos con mucha paz, no hay ningún problema", concluyó.

No obstante, el padre Delgado quiso exponer también que "es cierto que se ha buscado que sea así". Concretamente, incidió en que "los sacerdotes no estamos en el Estatuto de los Trabajadores" debido a un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede. "Tenemos un derecho canónico a vacaciones, pero no un derecho civil", explicó, añadiendo además que "no tenemos horarios".