Estos son los nuevos billetes de euro que propone el BCE
El BCE ha presentado las propuestas para sustituir los actuales diseños de los billetes. En concreto, se proponen hasta 60 nuevos billetes, divididos en grupos de 6. Se han establecido dos temáticas, la primera de ellas es la cultura europea y la otra son aves y ríos. Estos diseños se pueden votar en una encuesta del BCE. https://surveys.ecb.europa.eu/10b/neweuro/
Billete de 5 euros. Grupo A
El diseño puede interpretarse como una reflexión sobre cómo se crea la cultura. Los ojos representan la observación, la percepción y la reflexión, mientras que la boca simboliza la expresión, el diálogo y el intercambio.
Billete de 10 euros. Grupo A
El diseño puede interpretarse como una reflexión sobre cómo se crea la cultura. Los ojos representan la observación, la percepción y la reflexión, mientras que la boca simboliza la expresión, el diálogo y el intercambio.
Billete de 20 euros. Grupo A
El diseño puede interpretarse como una reflexión sobre cómo se crea la cultura. Los ojos representan la observación, la percepción y la reflexión, mientras que la boca simboliza la expresión, el diálogo y el intercambio.
Billete de 50 euros. Grupo A
El diseño puede interpretarse como una reflexión sobre cómo se crea la cultura. Los ojos representan la observación, la percepción y la reflexión, mientras que la boca simboliza la expresión, el diálogo y el intercambio.
Billete de 100 euros. Grupo A
El diseño puede interpretarse como una reflexión sobre cómo se crea la cultura. Los ojos representan la observación, la percepción y la reflexión, mientras que la boca simboliza la expresión, el diálogo y el intercambio.
Billete de 200 euros. Grupo A
El diseño puede interpretarse como una reflexión sobre cómo se crea la cultura. Los ojos representan la observación, la percepción y la reflexión, mientras que la boca simboliza la expresión, el diálogo y el intercambio.
Billete de 5 euros. Grupo B
La serie de billetes «Ríos y aves» comunica su concepto mediante una relación directa entre los elementos visuales y su significado. Cada billete presenta una especie de ave específica en relación con su hábitat, estableciendo un vínculo entre la biodiversidad y los paisajes europeos.
Billete de 10 euros. Grupo B
La serie de billetes «Ríos y aves» comunica su concepto mediante una relación directa entre los elementos visuales y su significado. Cada billete presenta una especie de ave específica en relación con su hábitat, estableciendo un vínculo entre la biodiversidad y los paisajes europeos.
Billete de 20 euros. Grupo B
La serie de billetes «Ríos y aves» comunica su concepto mediante una relación directa entre los elementos visuales y su significado. Cada billete presenta una especie de ave específica en relación con su hábitat, estableciendo un vínculo entre la biodiversidad y los paisajes europeos.
Billete de 50 euros. Grupo B
La serie de billetes «Ríos y aves» comunica su concepto mediante una relación directa entre los elementos visuales y su significado. Cada billete presenta una especie de ave específica en relación con su hábitat, estableciendo un vínculo entre la biodiversidad y los paisajes europeos.
Billete de 100 euros. Grupo B
La serie de billetes «Ríos y aves» comunica su concepto mediante una relación directa entre los elementos visuales y su significado. Cada billete presenta una especie de ave específica en relación con su hábitat, estableciendo un vínculo entre la biodiversidad y los paisajes europeos.
Billete de 200 euros. Grupo B
La serie de billetes «Ríos y aves» comunica su concepto mediante una relación directa entre los elementos visuales y su significado. Cada billete presenta una especie de ave específica en relación con su hábitat, estableciendo un vínculo entre la biodiversidad y los paisajes europeos.
Billete de 5 euros. Grupo C
El diseño cuenta una historia sencilla: Europa es un espacio cultural compartido. Cada billete se identifica de inmediato por su color predominante y por su motivo central distintivo; cada uno presenta a una figura cuya vida y obra conectan a los europeos a través de los siglos.
Billete de 10 euros. Grupo B
El diseño cuenta una historia sencilla: Europa es un espacio cultural compartido. Cada billete se identifica de inmediato por su color predominante y por su motivo central distintivo; cada uno presenta a una figura cuya vida y obra conectan a los europeos a través de los siglos.
Billete de 20 euros. Grupo C
El diseño cuenta una historia sencilla: Europa es un espacio cultural compartido. Cada billete se identifica de inmediato por su color predominante y por su motivo central distintivo; cada uno presenta a una figura cuya vida y obra conectan a los europeos a través de los siglos.
Billete de 50 euros. Grupo C
El diseño cuenta una historia sencilla: Europa es un espacio cultural compartido. Cada billete se identifica de inmediato por su color predominante y por su motivo central distintivo; cada uno presenta a una figura cuya vida y obra conectan a los europeos a través de los siglos.
Billete de 100 euros. Grupo C
El diseño cuenta una historia sencilla: Europa es un espacio cultural compartido. Cada billete se identifica de inmediato por su color predominante y por su motivo central distintivo; cada uno presenta a una figura cuya vida y obra conectan a los europeos a través de los siglos.
Billete de 200 euros. Grupo C
El diseño cuenta una historia sencilla: Europa es un espacio cultural compartido. Cada billete se identifica de inmediato por su color predominante y por su motivo central distintivo; cada uno presenta a una figura cuya vida y obra conectan a los europeos a través de los siglos.
Billete de 5 euros. Grupo D
Seis aves aparecen sobre paisajes abstractos, conectados por el curso ininterrumpido de un río, desde un manantial de montaña hasta una mar embravecida.
Billete de 10 euros. Grupo D
Seis aves aparecen sobre paisajes abstractos, conectados por el curso ininterrumpido de un río, desde un manantial de montaña hasta una mar embravecida.
Billete de 20 euros. Grupo D
Seis aves aparecen sobre paisajes abstractos, conectados por el curso ininterrumpido de un río, desde un manantial de montaña hasta una mar embravecida.
Billete de 50 euros. Grupo D
Seis aves aparecen sobre paisajes abstractos, conectados por el curso ininterrumpido de un río, desde un manantial de montaña hasta una mar embravecida.
Billete de 100 euros. Grupo D
Seis aves aparecen sobre paisajes abstractos, conectados por el curso ininterrumpido de un río, desde un manantial de montaña hasta una mar embravecida.
Billete de 200 euros. Grupo D
Seis aves aparecen sobre paisajes abstractos, conectados por el curso ininterrumpido de un río, desde un manantial de montaña hasta una mar embravecida.
Billete de 5 euros. Grupo E
El enfoque comunicativo se centra en el valor universal de la obra de cada figura y no en su personalidad. El círculo y los símbolos actúan como un mensaje visual que evoca un espacio intelectual.
Billete de 10 euros. Grupo E
El enfoque comunicativo se centra en el valor universal de la obra de cada figura y no en su personalidad. El círculo y los símbolos actúan como un mensaje visual que evoca un espacio intelectual.
Billete de 20 euros. Grupo E
El enfoque comunicativo se centra en el valor universal de la obra de cada figura y no en su personalidad. El círculo y los símbolos actúan como un mensaje visual que evoca un espacio intelectual.
Billete de 50 euros. Grupo E
El enfoque comunicativo se centra en el valor universal de la obra de cada figura y no en su personalidad. El círculo y los símbolos actúan como un mensaje visual que evoca un espacio intelectual.
Billete de 100 euros. Grupo E
El enfoque comunicativo se centra en el valor universal de la obra de cada figura y no en su personalidad. El círculo y los símbolos actúan como un mensaje visual que evoca un espacio intelectual.
Billete de 200 euros. Grupo E
El enfoque comunicativo se centra en el valor universal de la obra de cada figura y no en su personalidad. El círculo y los símbolos actúan como un mensaje visual que evoca un espacio intelectual.
Billete de 5 euros. Grupo F
El diseño pretende ilustrar el lema oficial de la UE: «Unidos en la diversidad». Europa está unida por su rica historia y patrimonio cultural compartidos, representados por retratos de figuras emblemáticas europeas.
Billete de 10 euros. Grupo F
El diseño pretende ilustrar el lema oficial de la UE: «Unidos en la diversidad». Europa está unida por su rica historia y patrimonio cultural compartidos, representados por retratos de figuras emblemáticas europeas.
Billete de 20 euros. Grupo F
El diseño pretende ilustrar el lema oficial de la UE: «Unidos en la diversidad». Europa está unida por su rica historia y patrimonio cultural compartidos, representados por retratos de figuras emblemáticas europeas.
Billete de 50 euros. Grupo F
El diseño pretende ilustrar el lema oficial de la UE: «Unidos en la diversidad». Europa está unida por su rica historia y patrimonio cultural compartidos, representados por retratos de figuras emblemáticas europeas.
Billete de 100 euros. Grupo F
El diseño pretende ilustrar el lema oficial de la UE: «Unidos en la diversidad». Europa está unida por su rica historia y patrimonio cultural compartidos, representados por retratos de figuras emblemáticas europeas.
Billete de 200 euros. Grupo F
El diseño pretende ilustrar el lema oficial de la UE: «Unidos en la diversidad». Europa está unida por su rica historia y patrimonio cultural compartidos, representados por retratos de figuras emblemáticas europeas.
Billete de 5 euros. Grupo G
Una mirada cautivadora encuentra al espectador desde el centro del billete. Encierra una propuesta, una idea y un diálogo entre quienes forjaron nuestra identidad cultural y quienes hoy contribuimos a que Europa siga a la vanguardia del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de esas figuras en nuestra vida cotidiana.
Billete de 10 euros. Grupo G
Una mirada cautivadora encuentra al espectador desde el centro del billete. Encierra una propuesta, una idea y un diálogo entre quienes forjaron nuestra identidad cultural y quienes hoy contribuimos a que Europa siga a la vanguardia del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de esas figuras en nuestra vida cotidiana.
Billete de 20 euros. Grupo G
Una mirada cautivadora encuentra al espectador desde el centro del billete. Encierra una propuesta, una idea y un diálogo entre quienes forjaron nuestra identidad cultural y quienes hoy contribuimos a que Europa siga a la vanguardia del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de esas figuras en nuestra vida cotidiana.
Billete de 50 euros. Grupo G
Una mirada cautivadora encuentra al espectador desde el centro del billete. Encierra una propuesta, una idea y un diálogo entre quienes forjaron nuestra identidad cultural y quienes hoy contribuimos a que Europa siga a la vanguardia del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de esas figuras en nuestra vida cotidiana.
Billete de 100 euros. Grupo G
Una mirada cautivadora encuentra al espectador desde el centro del billete. Encierra una propuesta, una idea y un diálogo entre quienes forjaron nuestra identidad cultural y quienes hoy contribuimos a que Europa siga a la vanguardia del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de esas figuras en nuestra vida cotidiana.
Billete de 200 euros. Grupo G
Una mirada cautivadora encuentra al espectador desde el centro del billete. Encierra una propuesta, una idea y un diálogo entre quienes forjaron nuestra identidad cultural y quienes hoy contribuimos a que Europa siga a la vanguardia del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de esas figuras en nuestra vida cotidiana.
Billete de 5 euros. Grupo H
El agua fluye. Es la base misma de la vida, ya que modela nuestro entorno y los hábitats de la rica avifauna europea representada en los billetes. Además, el agua puede adoptar múltiples cualidades, como el equilibrio o la constancia.
Billete de 10 euros. Grupo H
El agua fluye. Es la base misma de la vida, ya que modela nuestro entorno y los hábitats de la rica avifauna europea representada en los billetes. Además, el agua puede adoptar múltiples cualidades, como el equilibrio o la constancia.
Billete de 20 euros. Grupo H
El agua fluye. Es la base misma de la vida, ya que modela nuestro entorno y los hábitats de la rica avifauna europea representada en los billetes. Además, el agua puede adoptar múltiples cualidades, como el equilibrio o la constancia.
Billete de 50 euros. Grupo H
El agua fluye. Es la base misma de la vida, ya que modela nuestro entorno y los hábitats de la rica avifauna europea representada en los billetes. Además, el agua puede adoptar múltiples cualidades, como el equilibrio o la constancia.
Billete de 100 euros. Grupo H
El agua fluye. Es la base misma de la vida, ya que modela nuestro entorno y los hábitats de la rica avifauna europea representada en los billetes. Además, el agua puede adoptar múltiples cualidades, como el equilibrio o la constancia.
Billete de 200 euros. Grupo H
El agua fluye. Es la base misma de la vida, ya que modela nuestro entorno y los hábitats de la rica avifauna europea representada en los billetes. Además, el agua puede adoptar múltiples cualidades, como el equilibrio o la constancia.
Billete de 5 euros. Grupo I
Desde el batir de las alas de un ave, hasta el fluir de los ríos, el movimiento ocupa un lugar central en esta propuesta, que trata de plasmar tanto el dinamismo de la UE, como las corrientes tangibles e intangibles que atraviesan su territorio.
Billete de 10 euros. Grupo I
Desde el batir de las alas de un ave, hasta el fluir de los ríos, el movimiento ocupa un lugar central en esta propuesta, que trata de plasmar tanto el dinamismo de la UE, como las corrientes tangibles e intangibles que atraviesan su territorio.
Billete de 20 euros. Grupo I
Desde el batir de las alas de un ave, hasta el fluir de los ríos, el movimiento ocupa un lugar central en esta propuesta, que trata de plasmar tanto el dinamismo de la UE, como las corrientes tangibles e intangibles que atraviesan su territorio.
Billete de 50 euros. Grupo I
Desde el batir de las alas de un ave, hasta el fluir de los ríos, el movimiento ocupa un lugar central en esta propuesta, que trata de plasmar tanto el dinamismo de la UE, como las corrientes tangibles e intangibles que atraviesan su territorio.
Billete de 100 euros. Grupo I
Desde el batir de las alas de un ave, hasta el fluir de los ríos, el movimiento ocupa un lugar central en esta propuesta, que trata de plasmar tanto el dinamismo de la UE, como las corrientes tangibles e intangibles que atraviesan su territorio.
Billete de 200 euros. Grupo I
Desde el batir de las alas de un ave, hasta el fluir de los ríos, el movimiento ocupa un lugar central en esta propuesta, que trata de plasmar tanto el dinamismo de la UE, como las corrientes tangibles e intangibles que atraviesan su territorio.
Billete de 5 euros. Grupo J
Esta serie de billetes en euros narra la historia visual del curso de los ríos europeos, desde su nacimiento en manantiales de montaña hasta su desembocadura en el mar.
Billete de 10 euros. Grupo J
Esta serie de billetes en euros narra la historia visual del curso de los ríos europeos, desde su nacimiento en manantiales de montaña hasta su desembocadura en el mar.
Billete de 20 euros. Grupo J
Esta serie de billetes en euros narra la historia visual del curso de los ríos europeos, desde su nacimiento en manantiales de montaña hasta su desembocadura en el mar.
Billete de 50 euros. Grupo J
Esta serie de billetes en euros narra la historia visual del curso de los ríos europeos, desde su nacimiento en manantiales de montaña hasta su desembocadura en el mar.
Billete de 100 euros. Grupo J
Esta serie de billetes en euros narra la historia visual del curso de los ríos europeos, desde su nacimiento en manantiales de montaña hasta su desembocadura en el mar.
Billete de 200 euros. Grupo J
Esta serie de billetes en euros narra la historia visual del curso de los ríos europeos, desde su nacimiento en manantiales de montaña hasta su desembocadura en el mar.