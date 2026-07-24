El consejero antinuclear del CSN ya ha cobrado más de 800.000 euros de dinero público

El organismo regulador de la seguridad nuclear en España ya ha abonado al apodado como consejero antinuclear, Francisco Castejón, más de 829.000 euros brutos en salarios desde su incorporación hasta junio de 2026.

La cifra surge de un documento oficial del Consejo de Seguridad Nuclear obtenido en exclusiva por Libre Mercado gracias a una solicitud de información pública amparada en la Ley de Transparencia que detalla los importes anuales percibidos entre 2019 y 2025, completada con el cálculo aplicado a las retribuciones de los altos cargos en el ejercicio actual hasta mediados de este año. La resolución lleva la firma de Pablo Martín González, licenciado en Derecho y perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ahora es el secretario general del CSN desde 2022 a propuesta de Teresa Ribera.

Aunque a Francisco se le identifica habitualmente como el consejero contrario a la energía atómica, su posición se circunscribe a la fisión, el proceso empleado en las centrales nucleares actuales. No rechaza la fusión, la reacción que alimenta las estrellas y que investiga desde hace décadas.

Trayectoria profesional

Nacido en Munébrega, Zaragoza, en 1961, Francisco Miguel Castejón Magaña se doctoró en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1986 desarrolla su actividad investigadora en el Laboratorio Nacional de Fusión del Ciemat, donde ha ocupado la dirección de la Unidad de Teoría de Fusión y ha liderado proyectos dentro de programas europeos como Eurofusion. El Ciemat, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es un organismo público dedicado a la investigación en energía, medio ambiente y tecnologías avanzadas, con sede principal en Madrid y presencia en distintos centros del país.

Vista desde arriba del dispositivo TJ-II en el Laboratorio Nacional de Fusión

Según su perfil LinkedIn, forma parte del grupo de Teoría de la Fusión desde 1986 y es el director de dicha unidad desde 2004, participando además en iniciativas de divulgación científica y ciencia ciudadana. Su vinculación con Ecologistas en Acción se remonta a su condición de militante histórico y activista antinuclear, donde ejerció como portavoz de la campaña de la organización contra la energía nuclear de fisión y representó a la entidad en encuentros y acciones vinculadas a la seguridad nuclear.

Hasta 2019 formó parte del Comité Asesor del CSN para la información y participación pública. Su nombramiento como consejero del Pleno se produjo mediante Real Decreto de marzo de 2019, con toma de posesión en abril de ese mismo año. Posteriormente, el cargo fue renovado en abril de 2025 por otro periodo de seis años.

Retribuciones percibidas

Los salarios anuales completos registrados en la resolución muestran la siguiente evolución: 78.007,87 euros en 2019; 107.834,74 euros en 2020; 109.237,28 euros en 2021; 113.254,64 euros en 2022; 113.652,24 euros en 2023; 120.600,40 euros en 2024; y 124.436,72 euros en 2025, cifra que incorpora la base fijada por el Ministerio de Hacienda más pequeños ajustes de ejercicios previos. La suma de estos importes asciende a 767.023,89 euros brutos entre 2019 y 2025.

Para 2026 se aplicaría el incremento retributivo general del 1,5 por ciento sobre la base de 123.847,80 euros establecida el año anterior, lo que situaría la retribución anual en 125.705,52 euros. Hasta junio inclusive, el consejero habría percibido 62.852,76 euros, cantidad idéntica tanto si el pago se estructura en doce mensualidades como en catorce pagas, ya que en este último sistema la paga extraordinaria de junio compensa exactamente la mitad del ejercicio. Sumando los importes anteriores, el total acumulado desde su incorporación hasta junio de 2026 alcanzaría los 829.876,65 euros brutos en ambos sistemas de pago.

Gastos de representación y desplazamientos

Además de las retribuciones, el consejero cuenta con una asignación anual de 6.010,12 euros para atenciones protocolarias y gastos de representación. Los importes ejecutados en este concepto fueron: 527,34 euros en 2019; 937,77 euros en 2020; 779,83 euros en 2021; 2.494,01 euros en 2022; 4.030,38 euros en 2023; 3.882,04 euros en 2024; y 5.110,26 euros en 2025. Entre 2019 y 2025 se asignaron 42.070,84 euros en total y se ejecutaron 17.761,63 euros, por lo que quedaron sin utilizar 24.309,21 euros.

Los desplazamientos nacionales vinculados a funciones del CSN se detallan en listados que incluyen manutención, alojamiento y transporte. Entre los de mayor importe destacan el realizado a Granada en mayo-junio de 2025 por un Technical Meeting sobre diseño de seguridad y actividades regulatorias para facilitar el desarrollo de instalaciones de fusión, con un coste de 1.320 euros; el efectuado a Barcelona en febrero de 2026 para participar en el EU Fusion Safety and Regulation Training Course, por 1.074,04 euros; y el viaje a Santander en julio de 2025 para asistir a un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el futuro de la fusión y una reunión del comité de enlace con ENSA, que ascendió a 777,32 euros. Los datos disponibles sobre viajes en 2026 alcanzan hasta febrero de ese año. La resolución deniega el acceso a las facturas de estos gastos al amparo del artículo 18.1.b de la Ley de Transparencia, al considerarlos información auxiliar o de apoyo.

Sucesión de controversias vinculadas a su perfil

El proceso de designación en 2019 generó oposición inmediata por parte de PP, VOX y Ciudadanos, que cuestionaron la idoneidad de incorporar a un perfil con trayectoria activista contraria a las centrales nucleares y vinculado a una organización que había presentado recursos judiciales contra decisiones del propio organismo regulador. El entonces presidente en funciones del CSN remitió una carta a la presidenta del Congreso solicitando paralizar o retrasar los nombramientos, argumentando posibles conflictos de intereses derivados de esas posiciones públicas y de las actuaciones judiciales previas de la entidad a la que pertenecía.

Durante el proceso de renovación celebrado en 2025, volvieron a plantearse interrogantes sobre la compatibilidad entre su historial de activismo y el ejercicio de funciones de supervisión técnica. En las comparecencias se abordaron cuestiones relacionadas con su pasado y se defendió que ese pasado no influía en la labor reguladora, aunque persistieron las críticas sobre la selección de perfiles como una médica, una socióloga, ambas a propuesta del PSOE, para puestos que exigen independencia y capacitación técnica.

En febrero de 2026, Francisco Castejón participó en unas jornadas organizadas por Podemos contra la prolongación de la vida útil de la central de Almaraz, donde expuso aspectos técnicos del proceso de evaluación. Esta intervención reavivó debates sobre la conveniencia de que un miembro del órgano regulador tome parte en actos de carácter político relacionados con instalaciones que supervisa.

Diferencias entre los procesos nucleares y los avances en fusión

En 2011 ya se destacó en este medio el potencial de la fusión como fuente energética futura. Ese proceso consiste en la unión de núcleos de átomos ligeros, como los de hidrógeno, para formar helio y liberar enormes cantidades de energía, a diferencia de la fisión, que divide núcleos pesados como el uranio. La fisión genera residuos radiactivos de larga duración y requiere medidas de seguridad estrictas en las plantas operativas. La fusión, en cambio, produce menos residuos problemáticos y utiliza combustibles abundantes, aunque exige temperaturas de millones de grados y sistemas de confinamiento extremadamente precisos para mantener el plasma estable.

Lograr la fusión de forma controlada y con ganancia neta de energía ha resultado extraordinariamente complejo. Los experimentos han avanzado de forma gradual. El primer logro significativo de ganancia neta se registró en diciembre de 2022 en el National Ignition Facility de Estados Unidos, donde un láser consiguió que la reacción liberara más energía de la que consumió en un instante breve. Sin embargo, esa demostración no se ha traducido todavía en un sistema capaz de producir electricidad de manera continua y comercial. En Europa, el proyecto ITER, en construcción en Francia, busca demostrar la viabilidad científica y tecnológica a mayor escala, con participación española a través de centros de investigación. España no ha construido ni operado hasta la fecha un dispositivo que haya replicado con éxito una reacción de fusión neta sostenida a nivel experimental comparable.