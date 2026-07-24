El presidente y el consejero delegado de Plus Ultra dimiten acorralados por la investigación sobre el rescate

La cúpula de la polémica aerolínea hispano-venezolana ha saltado por los aires. El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, han presentado su dimisión. Esta decisión se produce en mitad de la tormenta judicial y política que los cerca por presuntas irregularidades en la concesión del rescate público que obtuvieron durante la pandemia del coronavirus. Según ha adelantado el diario ABC y ha confirmado la agencia EFE, ambos directivos abandonan sus puestos acorralados por las pesquisas.

La renuncia llega pocos días después de un giro dramático en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. Los dos exmandatarios remitieron sendos escritos al juzgado en los que reconocieron que la compañía aérea firmó un contrato de consultoría con una empresa controlada por Julio Martínez Martínez, el empresario amigo íntimo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En dicho acuerdo, se estipulaba el pago de elevadas cantidades de dinero —en concreto, el 1 % del préstamo público, equivalente a unos 530.000 euros— en concepto de "honorarios por mediar" y realizar labores de acompañamiento ante el Ejecutivo.

La salida de Martínez Sola y Roselli también coincide con la última decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien ha citado a declarar a ambos directivos como investigados para los próximos días 7 y 8 de septiembre, respectivamente. El magistrado investiga si el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales, conocida como la SEPI, se concedió de forma fraudulenta y bajo un presunto delito de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A partir de ahora, el accionista minoritario Hugo Castaño asumirá las riendas de la compañía bajo la figura de presidente ejecutivo, aunando las funciones que desempeñaban los dos cargos salientes. No obstante, al tratarse de una sociedad bajo estrecha vigilancia estatal debido al rescate público, el nombramiento de Castaño deberá obtener obligatoriamente el visto bueno del organismo público de la SEPI antes de hacerse efectivo.

La delicada situación procesal de la aerolínea ya se recrudeció a finales de 2025, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Policía Nacional procedió a la detención de Martínez Sola y de Roselli en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, tras la cual quedaron en libertad con cargos. La confesión sobre los pagos de mediación a empresas del entorno del expresidente Rodríguez Zapatero ha terminado por forzar una dimisión que deja al descubierto la oscura trama del polémico rescate de la aerolínea.