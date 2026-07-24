Las empresas fabricantes y distribuidoras de bebidas no pueden deducirse el IVA de las mesas, sillas, sombrillas, vasos, copas y otros elementos promocionales que entregan gratuitamente a bares o restaurantes como parte de sus campañas comerciales. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 26 de junio con la que zanja el caso Heineken.

Deducir el IVA de las sombrillas

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha puesto fin al caso Heineken tras el recurso interpuesto por la delegación española de la compañía neerlandesa contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional dictada en mayo de 2023 sobre el acuerdo de liquidación del IVA correspondiente a los ejercicios que van de 2013 a 2016. De este modo, el tribunal ha confirmado que las empresas no pueden deducirse el IVA soportado por la adquisición de mobiliario de terraza, vasos, copas, sombrillas y otros materiales promocionales entregados gratuitamente a clientes.

Concretamente, la resolución analiza una liquidación del IVA correspondiente a los ejercicios 2013 a 2016 practicada a Heineken España. En este sentido, la Inspección Tributaria comprobó que la compañía entregaba a establecimientos de hostelería y distribuidores diferentes elementos de publicidad en el lugar de venta, como mesas, sillas, sombrillas, peanas, vasos, jarras, copas o abridores, incorporando la marca de sus productos.

De este modo, la empresa emitía facturas de abono calificando estas operaciones como descuentos en especie. Sin embargo, la Administración entendió que esos bienes constituían atenciones a clientes y, por tanto, las cuotas de IVA soportadas en su adquisición no eran deducibles conforme a lo establecido en la Ley del IVA. Así las cosas, el Tribunal Económico-Administrativo Central, y después por la Audiencia Nacional, confirmaron este mismo criterio.

Por su parte, en un recurso de casación, Heineken defendía que la limitación al derecho de deducción vulneraba la Directiva europea del IVA porque la restricción española se introdujo con la entrada en vigor de la Ley del IVA coincidiendo con la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. Al respecto, la empresa sostenía que esa limitación no podía quedar amparada por la denominada cláusula standstill prevista en la normativa comunitaria.

Ahora bien, el Tribunal Supremo rechaza ese planteamiento y recuerda que ya había resuelto esta misma cuestión en varias sentencias anteriores, en las que concluyó que este tipo de entregas gratuitas constituyen supuestos de autoconsumo externo de bienes y que el IVA soportado en su adquisición no puede deducirse. Por ello, el Alto Tribunal insiste en que el mobiliario de terraza —aunque incorpore de forma permanente la marca de la empresa— no puede considerarse un objeto publicitario a efectos de la deducción del IVA porque tiene un valor económico propio y cubre necesidades concretas del establecimiento que lo recibe.

Concretamente, el tribunal señala que "no tratándose de obsequios de escaso valor o muestras comerciales (ya hemos visto que no es el caso) la transmisión a título gratuito de un bien del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo estará gravada en concepto de autoconsumo externo de bienes, salvo que el IVA soportado con ocasión de la adquisición de tal bien no hubiera sido objeto de deducción total o parcial".

Con todo, la sentencia incorpora además la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado 12 de marzo de 2026 resolvió una cuestión prejudicial planteada por el propio Tribunal Supremo sobre el alcance de la cláusula standstill. En este sentido, el tribunal concluyó que el Derecho comunitario no impide que una normativa nacional introducida en la fecha de adhesión de un Estado miembro excluya el derecho a deducir el IVA soportado en determinados gastos destinados a atenciones a clientes. Del mismo modo, el TJUE también consideró que excluir la deducción del IVA en este tipo de gastos resulta coherente con la finalidad del sistema común del impuesto, dada su vinculación con necesidades de carácter privado o de representación.