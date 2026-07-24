Los fabricantes de medicamentos genéricos en España alertan sobre los efectos de los aranceles de Trump

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha avisado de que los aranceles que Estados Unidos tiene previsto aplicar a los medicamentos genéricos a partir de 2028 pueden poner en peligro la seguridad del suministro, incrementar el riesgo de desabastecimiento y dificultar que los pacientes accedan a tratamientos esenciales a precios asequibles.

"Los medicamentos genéricos, mayoritariamente críticos para los sistemas sanitarios de la UE, no deberían utilizarse como instrumento de confrontación comercial. Gravar su circulación supone aumentar el riesgo de desabastecimientos y debilitar la seguridad sanitaria que tanto Europa como Estados Unidos dicen querer reforzar", destaca la asociación en un comunicado.

La organización recuerda que los genéricos concentran la gran mayoría de las prescripciones tanto en Estados Unidos como en Europa y se elaboran en un entorno de fuerte competencia y márgenes muy ajustados. "Imponer aranceles a este tipo de medicamentos no solo encarecería las cadenas de suministro, sino que podría comprometer la viabilidad económica de determinados productos, especialmente aquellos considerados críticos para los sistemas sanitarios", alerta.

Aeseg considera que esta propuesta resulta "difícilmente compatible" con las lecciones extraídas en los últimos años. Señala que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han admitido de forma reiterada que garantizar el suministro de medicamentos esenciales exige cadenas de producción diversificadas, resilientes e interdependientes. "Levantar barreras comerciales sobre medicamentos fuera de patente y sus principios activos va justamente en la dirección contraria", añade.

La patronal subraya que la experiencia evidencia que la relocalización industrial no se logra mediante aranceles. A su juicio, reforzar la capacidad productiva requiere políticas industriales estables, predecibles y sostenidas, junto con incentivos a la inversión, marcos regulatorios ágiles y condiciones económicas que permitan fabricar medicamentos estratégicos de forma competitiva. En este sentido, insiste en que las compañías no pueden planificar inversiones a largo plazo basándose únicamente en medidas arancelarias.

Desde la asociación sostienen que este escenario debe servir también como llamada de atención para Europa. Recuerdan que los medicamentos genéricos, que representan el 90% de los fármacos críticos para los sistemas sanitarios según la Critical Medicines Alliance de la UE, son activos estratégicos desde el punto de vista geopolítico y de seguridad sanitaria, por lo que ese estatus debe traducirse en políticas coherentes que aseguren su viabilidad económica. "No es posible reclamar autonomía estratégica, resiliencia industrial y capacidad de respuesta ante futuras crisis mientras se mantiene una presión estructural y continuada sobre los precios de los medicamentos genéricos", resalta.

Aeseg remarca que España cuenta con una de las mayores capacidades de producción de genéricos de Europa y está en disposición de desempeñar un papel clave en el refuerzo de las cadenas de suministro sanitarias. Para ello, ve necesario avanzar hacia un marco que reconozca adecuadamente la fabricación de medicamentos esenciales y críticos, impulse la inversión industrial y mejore la competitividad del tejido productivo europeo.

La asociación concluye que los medicamentos genéricos no deben entenderse solo como una herramienta de ahorro, sino como una infraestructura sanitaria e industrial estratégica, cuya solidez es determinante para asegurar el acceso de los pacientes a los tratamientos y la seguridad de suministro tanto en Europa como en Estados Unidos.