Los radicales imponen el silencio en los bares de Navarra y País Vasco: "Ni fútbol, ni religión, ni política"

La victoria de la selección española frente a la argentina no ha agradado a todos los españoles. Como siempre, grupos radicales separatistas aprovechan estas ocasiones para expresar su odio hacia España y agredir a quienes no se suman a ellos. Precisamente, el pasado domingo un grupo de ultras agredió a varios militares en la localidad navarra de Berriozar cuando veían la final del partido del Mundial.

Pero desde el Ayuntamiento de la localidad, en lugar de condenar el ataque, ha señalado a las personas que fueron agredidas. Al respecto, desde el PP aseguran que el alcalde de Berriozar ha llegado a afirmar que los militares agredidos pertenecen a una "organización fascista".

Esta agresión a un grupo de jóvenes que veía la final del Mundial en #Berriozar es intolerable. Desde el @PPNavarra condenamos rotundamente estos hechos y exigimos la identificación y detención de los responsables. A esta gentuza la queremos fuera de nuestras calles. pic.twitter.com/sa4Q8I79iH — Daniel Cuesta (@dcuestanav) July 19, 2026

En este contexto, en Libertad Digital hemos informado de cómo la victoria de España en el Mundial ha dejado un aluvión de agresiones, quemas de banderas y boicots en el País Vasco y Navarra. De hecho, en Bilbao fueron identificadas veinte personas por amenazar con un arma blanca y lanzar objetos durante la emisión del encuentro mundialista.

Han entrado, han tirado botellas, han boicoteado las pantallas, que se han podido recuperarse hace 10 minutos. Familias, niños, turistas… Qué asco das @juanmariaburto Ni un puto policía municipal. Sigue siendo un acto heroico ver un partido de la selección en Bilbao. Asco https://t.co/JD1rMEvaKJ pic.twitter.com/POdliXpa3B — Í (@InigovanEyck) July 19, 2026

Este tipo de ataques se sucedieron también en otras ciudades como Álava, Vitoria, Guipúzcoa o Eibar.

La ley del silencio

Desde Libertad Digital hemos intentado ponernos en contacto con el Bar Restaurante Eatalian (en la localidad de Berriozar), el establecimiento en el que se produjo la agresión a unos militares que veían la final del Mundial el pasado domingo. Sin embargo, ha sido imposible poder hablar con los dueños del bar. De hecho, según comenta el encargado de otro bar de la zona, el dueño del establecimiento donde estas personas fueron agredidas ha decidido mantener el bar cerrado durante varios días.

Precisamente, esta misma persona, consultada por este medio acerca de lo sucedido —momento en el que asegura no estar presente—, rechaza hacer ningún tipo de declaración. Además, pedía efusivamente no tratar mediáticamente demasiado este tema y dejar a las autoridades policiales trabajar.

Por su parte, desde otro de los bares de la zona explica que en su restaurante no se pueden ver partidos de fútbol "porque yo personalmente lo odio", subraya. "Ni fútbol, ni religión, ni política", enfatiza al respecto. Así las cosas, asegura no tener miedo de que en su establecimiento pueda suceder algo similar, señalando además que lo ocurrido el pasado domingo "pasa también en otras partes".

Con todo, la persona encargada al frente de otro de los establecimientos de la zona de Berriozar traslada esta misma sensación a Libertad Digital. Concretamente, detalla que no tiene miedo ni siente inseguridad y asegura que lo sucedido "es un caso aislado". De hecho, según sostiene esta persona, quizás lo ocurrido "venga de riñas de antes entre ellos".

Ahora bien, lo que no se puede negar es que aquellos bares que deciden ofrecer a los clientes la emisión de los partidos de fútbol se ven beneficiados de forma excepcional. Preguntados por el impacto económico que supone en su negocio la emisión de partidos de fútbol como el del pasado domingo, desde un establecimiento de la zona explican que, en días como ese, "se nota mucho" debido a que "se factura más en general". Concretamente, aseguran que, en este tipo de ocasiones, la facturación se llega a disparar hasta "un 30%".

Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, no sólo se han podido ver escenas de extrema violencia en la localidad de Berriozar. En ciudades como Eibar, Ávala o Bilbao los radicales también han saboteado, perseguido y atacado a las personas que se congregaron para apoyar a la Selección española de fútbol.

En Álava, fueron los locales de la calle de la Cuchillería los que presenciaron una de estas agresiones. Sin embargo, se niegan a hacer declaraciones a este medio. Desde uno de estos locales aseguran que su facturación no ha aumentado especialmente cuando ha habido partidos de la Selección y, tras preguntarles por el ambiente de inseguridad y las agresiones de los radicales, cortan rápidamente la llamada.

Algo similar sucede con otros bares de esa misma calle. Precisamente, otros de estos locales aseguran también que no notan ningún impacto adicional los días en los que se celebraron partidos de la Selección el pasado Mundial. Con todo, desde otro de los locales de la zona admiten que no quieren contestar a las preguntas.

Del mismo modo, en Bilbao, donde se produjo otra agresión en la Gran Vía, los bares de la zona rechazan hacer declaraciones a este medio. Tras preguntar en varios locales, sólo uno de ellos responde a este medio y aseguran que tampoco notaron un especial impacto en su facturación durante los partidos de la Selección y, en relación con las agresiones y la inseguridad, aseguran que no existe una sensación generalizada de miedo. "No pasa nada", aseguran.