La Seguridad Social ofrece hasta 13.820 euros al que aplace su jubilación

El sistema de pensiones en España está, de facto, quebrado, puesto que el dinero recaudado por el Gobierno mediante las cotizaciones no es suficiente para pagar el conjunto de pensiones que ha de abonar. Por ello, desde el Ejecutivo se trata de poner en marcha diferentes iniciativas que incentiven a los trabajadores para aplazar su jubilación.

Según las campañas emprendidas en años anteriores, la Seguridad Social está enviando nuevamente cartas a los trabajadores para informarles de los beneficios que pueden percibir si deciden aplazar su retiro, según confirman a Libertad Digital fuentes de Seguridad Social. Precisamente, el organismo detalla en su página web que existen distintos incentivos a quienes demoren su jubilación.

En primer lugar, el jubilado puede beneficiarse de un incremento del 4% por cada año completo trabajado, que se sumará al importe de la pensión de jubilación. Por otra parte, también se puede beneficiar de un pago único por año cotizado, que depende de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad legal de jubilación.

De este modo, los últimos cambios normativos introducidos por la Seguridad Social en abril de 2025 establecían que "si se elige disfrutar de los incentivos a la demora de la jubilación de este modo, el trabajador recibirá, cada año tras el momento de jubilarse, una cantidad que puede oscilar entre los 4.800 y los 13.500 euros en función de los años demorados". Asimismo, existe también una fórmula mixta, una "opción híbrida" que combina las dos anteriores, pudiendo optar a la misma los trabajadores que retrasen entre dos y diez años la edad de jubilación.

Concretamente, esta fórmula combina un porcentaje adicional del 4% por cada año completo que se continúe trabajando después de la edad legal de retiro, aplicado a la mensualidad de jubilación, con una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado que haya transcurrido entre la edad legal de jubilación y la fecha efectiva de jubilación, que resulta la mitad de la que le correspondería si hubiera elegido el incentivo de demora solamente mediante una cantidad a tanto alzado.

Desde la Seguridad Social señalan que estos importes se tratan de estimaciones "para un pensionista con cuantía máxima en su pensión inicial y con período cotizado superior a 44,5 años". Del mismo modo, explican que estas cantidades han sido actualizadas en 2026, cuyo resultado está recogido en un "cuadro orientativo que se está poniendo en conocimiento de futuros pensionistas".

Seguridad Social

Concretamente, la tabla difundida por la Seguridad Social, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, indica que la cantidad máxima a la que un pensionista puede optar por aplazar su retiro asciende hasta los 13.820 euros. Este es el caso, concretamente, de las pensiones cuyo importe asciende hasta los 3.360 euros y cuanto con un período de cotización de más de 44,5 años. Sin embargo, como se puede comprobar en el cuadro, esta cantidad varía en función del importe de la pensión, los años cotizados, la modalidad escogida y los complementos mensuales por cada año de demora, que pueden llegar a superar los 134 euros.