El Gobierno prepara la última estocada a las socimis, las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. El Ejecutivo tiene la intención de endurecer la fiscalidad a la que están sujetas estas sociedades especializadas en vivienda con un gravamen que afectará a los beneficios no repartidos derivados del alquiler de inmuebles de uso residencial, con independencia de la modalidad del arrendamiento.

De este modo, frente al tipo general del 15% —que seguirá aplicándose al resto de actividades acogidas al régimen fiscal especial de estas sociedades—, el Ejecutivo pretende introducir un gravamen especial del 25% sobre los beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial.

Golpe a las socimis

De acuerdo con el borrador del nuevo Real Decreto de Vivienda, pactado entre el PSOE y Sumar, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la principal novedad de la reforma consistiría en que las socimis centradas en vivienda pasarían a soportar un gravamen especial del 25% sobre los beneficios que no distribuyan entre sus accionistas, mientras que el resto de beneficios sujetos a este régimen especial continuaría tributando al 15%.

Así, la nueva legislación que prepara el Gobierno afectaría tanto a las viviendas alquiladas conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos como a cualquier otra modalidad de cesión de uso residencial, incluidos los alojamientos, el alquiler turístico o los contratos de corta duración. De esta forma, este gravamen tendría la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades y debería liquidarse en los dos meses siguientes a la aprobación del reparto de resultados por la junta de accionistas.

Ahora bien, junto al incremento de la tributación, el Gobierno quiere establecer también un sistema de incentivos para las sociedades que concentren su actividad en el alquiler asequible. Concretamente, la propuesta contempla que el gravamen del 25% pueda reducirse un 50% cuando más del 80% del parque residencial destinado al alquiler esté formado por viviendas asequibles.

Además, la reducción alcanzaría el 100% cuando, además de cumplir ese porcentaje, la sociedad reinvierta en un plazo máximo de tres años los beneficios no distribuidos en nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible —siendo consideradas viviendas de alquiler asequible tanto las calificadas como vivienda asequible como las viviendas protegidas, ya sean de carácter social o de precio limitado—.

Implantación progresiva

Con todo, con esta propuesta, el Gobierno pretender introducir una diferenciación fiscal entre las socimis según el destino de su cartera residencial, elevando la tributación de los beneficios no distribuidos del alquiler de vivienda y reservando las reducciones para aquellas sociedades que destinen la mayor parte de su parque al alquiler asequible. En consecuencia, la reforma tendría efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2026 que no hubieran concluido en el momento de la entrada en vigor del real decreto-ley.

En cualquier caso, el proyecto establece un régimen transitorio para facilitar la adaptación de las socimis a las nuevas exigencias. Al respecto, la norma establecería que las sociedades puedan acceder a las reducciones fiscales si las viviendas asequibles representan más del 60% del parque residencial destinado al alquiler. Del mismo modo, ese umbral aumentaría al 70% en 2027 y alcanzaría el 80% previsto con carácter general en los ejercicios posteriores. Asimismo, cuando una socimi fuera la sociedad dominante de un grupo, el porcentaje de vivienda asequible se calcularía sobre el balance consolidado del grupo, siempre que esté integrado exclusivamente por entidades acogidas al régimen previsto en la ley.