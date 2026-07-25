Suecia es más capitalista que Estados Unidos

El documental What Sweden Got Right (Lo que Suecia hizo bien), que he codirigido junto con el cineasta polaco Tomasz Agnecki, fue galardonado el 11 de julio como Mejor Cortometraje Documental Internacional en el Anthem Film Festival de Las Vegas. Dicho certamen es el mayor festival de cine liberal y libertario del mundo y se celebra anualmente en el marco de FreedomFest, que en la edición de 2026 celebrada hace escasos días reunió a unos 2.000 asistentes.

La obra se puede ver al completo a continuación:

Nuestra película analiza las razones que explican el notable éxito económico de Suecia y su elevado nivel de vida. Muchas personas consideran a Suecia un país socialista. Sin embargo, una encuesta realizada por el instituto demoscópico INSA revela hasta qué punto esa percepción está alejada de la realidad. A los encuestados en Estados Unidos y Alemania se les preguntó qué país tenía más multimillonarios en proporción a su población. En ambos casos, una mayoría abrumadora (el 89% en Estados Unidos y el 75% en Alemania) respondió que era Estados Unidos. Como muestra el documental, la respuesta correcta es Suecia, que cuenta con más multimillonarios per capita que la primera economía del mundo.

Una de las razones es que Suecia, tras las malas experiencias derivadas de las políticas aplicadas en los años setenta, eliminó por completo los impuestos sobre sucesiones, donaciones y patrimonio. Como consecuencia, numerosos empresarios y grandes fortunas que habían abandonado el país durante aquella etapa regresaron posteriormente.

Más allá de esta cuestión, el documental sostiene que Suecia es hoy una economía significativamente más capitalista que Estados Unidos. Según el Índice de Libertad Económica 2026 de la Heritage Foundation, que clasifica a 176 países en función de su grado de libertad económica, Suecia ocupa el puesto número 11, mientras que Estados Unidos se sitúa en el puesto 22. El índice evalúa doce dimensiones distintas de la libertad económica. Suecia supera a Estados Unidos en derechos de propiedad, eficacia judicial, integridad gubernamental, salud fiscal, libertad comercial y libertad de inversión, mientras que ambos países obtienen la misma puntuación en libertad financiera. La mayor diferencia se encuentra en el apartado de estabilidad fiscal: Suecia obtiene 97,5 puntos sobre 100, frente a los apenas 18,5 puntos de Estados Unidos. Por el contrario, Suecia obtiene peores resultados en presión fiscal, gasto público y libertad laboral.

La imagen internacional de Suecia tampoco coincide con la realidad cuando se pregunta directamente por el capitalismo. En la misma encuesta de INSA, se pidió a los participantes que señalaran cuál de los dos países (Suecia o Estados Unidos) consideraban más capitalista. Tanto en Estados Unidos como en Alemania, más de cuatro de cada cinco encuestados respondieron que Estados Unidos era más capitalista que Suecia.

El documental explica cómo las políticas hostiles hacia los empresarios y las grandes fortunas aplicadas en los años setenta provocaron la salida del país de emprendedores de éxito, como el fundador de Ikea, Ingvar Kamprad, y dañaron seriamente la economía sueca mediante una creciente intervención estatal. Sin embargo, durante las décadas de 1980 y 1990 Suecia emprendió profundas reformas orientadas al mercado que impulsaron el crecimiento económico y elevaron los niveles de prosperidad. Por ello, la película ofrece lecciones relevantes para otros países que están deteriorando su economía mediante una mayor intervención pública y una actitud cada vez más hostil hacia los ricos y los empresarios. Los expertos suecos que participan en el documental explican que en los años setenta los emprendedores eran vistos con desconfianza, mientras que hoy se han convertido en modelos de referencia para los jóvenes.

Asimismo, la película muestra que la envidia hacia las personas adineradas es significativamente menor en Suecia que en países como Francia, Alemania y buena parte de Europa, situándose en niveles similares a los de Estados Unidos. Hay, pues, un caldo de cultivo mucho más propicio al mercado en la sociedad del país escandinavo — y esto facilita el apuntalamiento de su modelo económico liberal.