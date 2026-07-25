El célebre economista y divulgador Carlos Rodríguez Braun acaba de publicar junto al gestor de fondos José Ramón Iturriaga el libro Ahora, ahorra –LID Editorial–, una reivindicación del ahorro como herramienta de libertad y prosperidad. En esta conversación con Libertad Digital, el profesor Braun repasa las amenazas que afronta la cultura del ahorro, reflexiona sobre la fiscalidad, analiza las distintas formas de inversión y reivindica la importancia de pensar en el largo plazo.

P: ¿Qué van a encontrar los lectores en este libro y por qué es necesario?

R: En el libro hacemos una defensa férrea del ahorro. Lo planteamos desde una perspectiva analítica, económica, social y cultural, repasando los ataques que históricamente ha sufrido, no por parte del pueblo, sino de ciertos ideólogos…

La sabiduría popular siempre ha valorado la prudencia y la previsión. Sin embargo, desde Malthus hasta Keynes, son legión los intelectuales y líderes políticos que se han mostrado contrarios al ahorro.

P: La obra también es un manual para ahorrar e invertir con criterio.

R: A partir de ahí intentamos responder a preguntas muy prácticas: por qué ahorrar, cuándo hacerlo, cómo hacerlo… Es, además de un alegato y un manifiesto a favor del ahorro, una guía para ahorrar e invertir con criterio e inteligencia.

El Estado contra el ahorrador

P: La fiscalidad española castiga severamente el ahorro. Las desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones han caído de 8.000 a 1.500 euros, la fiscalidad del ahorro en el Impuesto sobre la Renta ha pasado de rondar el 20% a tipos cercanos al 30%. Y luego están gravámenes como Patrimonio, Sucesiones, etc.

R: Los gobiernos suelen ser enemigos del ahorro porque, en última instancia, son enemigos de la libertad. Hemos tenido una experiencia muy dolorosa con los ataques a los planes de pensiones, que comenzaron con el PP de Mariano Rajoy y su inolvidable ministro Cristóbal Montoro, y que han continuado después con el PSOE.

Pero no podemos vivir imaginando un mundo ideal con una fiscalidad amable y favorable al ahorro. Quizá en el futuro, gracias a quienes defienden una España más libre, como haces tú, eso cambie. Pero, mientras tanto debemos actuar con las reglas que existen hoy y hacer todo lo posible por ahorrar, incluso en un entorno fiscal tan hostil.

P: Los españoles siguen teniendo una gran preferencia por la vivienda. ¿Es una buena estrategia concentrar ahí el patrimonio?

R: En España tenemos un sesgo muy marcado hacia el ladrillo y en el libro analizamos este fenómeno con cierto espíritu crítico. Durante mucho tiempo se extendió la idea de que la vivienda siempre se revaloriza, pero la crisis pasada demostró que eso no tiene por qué ser así y mucha gente sufrió pérdidas importantes. Además, cualquier inversión debe hacerse con prudencia y diversificación. El valor de un activo puede caer, pero una cartera diversificada ofrece mayores salvaguardas.

P: ¿Cómo debería ser una cartera de inversión equilibrada?

R: No existe un traje único que sirva para todos los ahorradores. Todo depende de las circunstancias personales. Tú estás casado y tienes un hijo, ¿no? Bueno, yo estoy casado, pero por edad ya no es que tengo hijos, ¡es que tengo nietos! Entonces, la situación de cada uno es distinta.

Dicho esto, nosotros apostamos bastante por la renta variable. Mi coautor, José Ramón Iturriaga, suele decir que "la Bolsa siempre está en máximos", porque los mercados reflejan una tendencia ascendente a largo plazo. En ese horizonte temporal es muy difícil perder dinero. Por eso consideramos que la renta variable, especialmente a través de fondos de inversión, debe ser una referencia importante.

P: Ahorrar es una cosa, pero invertir es otra. ¿Cómo se da ese salto?

R: Invertir no es simplemente acumular dinero y lanzarse a comprar acciones. Es una actividad que requiere prudencia y orden. Hay que hacerlo con cautela, apoyándose en profesionales y siguiendo una estrategia. Pasar del ahorro a la inversión de manera inteligente exige tomarnos en serio lo que estamos haciendo, igual que cuando compramos un coche probamos distintos modelos, nos documentamos acerca de las características de cada automóvil y, en definitiva, hacemos los deberes.

He de decir que hoy tenemos la suerte de contar con mucha más información y asesoramiento al alcance de la mano.

P: ¿Está infravalorada la renta fija o, por el contrario, los españoles tienen un exceso de confianza en ella?

R: Igual que existe una gran concentración en activos inmobiliarios, en España también hay un apego muy fuerte a la renta fija. Cada cual debe encontrar su equilibrio... En mi caso tengo la parte más importante de mis ahorros en renta variable, mientras que la proporción en renta fija es mucho menor. Lo que sí me parece preocupante es que, puestos a invertir en renta fija, se replique una excesiva tendencia a comprar bonos de deuda pública. En casos así, el asesoramiento resulta especialmente útil, porque permite acceder a otras alternativas, como la renta fija corporativa, con recomendaciones de compra de bonos de deuda privada que pueden arrojar rendimientos superiores y menos riesgo.

Ni oro ni Bitcoin

P: ¿Qué opinión tienen usted y su coautor Iturriaga de opciones como el oro o Bitcoin?

R: Somos prudentes. Ni el oro ni Bitcoin son activos productivos, es decir, no son empresas cuya actividad uno pueda analizar y a cuyo rendimiento se pueda apostar en base a los resultados de ese análisis. Su valor descansa en la escasez: en el caso de Bitcoin, por una limitación algorítmica, y en el caso del oro, por una limitación física.

Eso implica riesgos importantes. En ambos casos se pueden obtener ganancias notables, pero también hay una elevada volatilidad. Al final, uno confía en que la oferta no aumente y en que la demanda siga sosteniendo el precio. Por eso pedimos cautela. La historia está llena de episodios especulativos, desde los tulipanes hasta otros fenómenos más recientes.

P: Si hoy se escribiese la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿quién recibiría más críticas sociales?

R: Yo creo que la hormiga seguiría contando con el reconocimiento popular. A pesar de los gobiernos y de la prédica de tantos keynesianos o pseudo-keynesianos que insisten en gastar y gastar, la gente sigue apreciando el valor del ahorro y la previsión.

La hormiga ganaría en la calle, la cigarra tendría defensores en determinadas tertulias, tribunas y púlpitos, pero hasta ahí.

P: ¿Existe en España una cierta hostilidad hacia la riqueza y los empresarios de éxito? ¿O han cambiado las cosas a mejor?

R: Siempre se ha dicho que España es un país envidioso, pero llevo casi cincuenta años viviendo en este bendito país y creo que hoy se valora mucho más a los empresarios exitosos. El caso de Amancio Ortega es muy significativo. Puede suscitar críticas entre determinados intelectuales próximos a la izquierda, pero la experiencia demuestra que atacar a Amancio Ortega es una receta infalible para perder apoyo político. Podemos llegó a tener 70 diputados y decidió convertir al fundador de Inditex en uno de sus principales enemigos. Pues bien, se quedaron en la más pura marginalidad política.

Ahora que rozan la irrelevancia, han puesto en el punto de mira a Juan Roig. Que Dios les conserve la vista, porque los votos no se los va a conservar…

P: ¿Qué revela la popularidad de la lotería sobre nuestra relación con el dinero?

R: Es cierto que mucha gente juega, pero la característica fundamental es que se trata de cantidades pequeñas. Salvo casos patológicos, la inmensa mayoría dedica muy poco dinero a ello y, además, el juego está muy vinculado a costumbres colectivas, como sucede con la lotería de Navidad. Adam Smith decía que no entendía cómo la gente compraba lotería, pero no aseguraba sus casas. Hoy seguimos jugando, pero dedicamos a ello una parte mínima de nuestra renta y, en cambio, sí aseguramos nuestras viviendas.

P: Mirando atrás, ¿cuál ha sido su mayor acierto y cuál su mayor error como inversor?

R: Mi mayor acierto fue comprar hace muchos años una participación en una empresa argentina de carácter familiar. Sigo siendo accionista y la verdad es que ha sido una inversión magnífica. Mi mayor error, en cambio, fue no haber aprovechado algunas oportunidades. Por ejemplo, estudié la posibilidad de comprar acciones de Inditex cuando salió a Bolsa, pero la verdad es que no di el paso y debo reconocer que me he arrepentido mucho de no haberlo hecho.