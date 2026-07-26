Las cuentas de la Seguridad Social hacen aguas a pesar de la recaudación récord por cotizaciones sociales que viene cosechando el Gobierno. Que cada vez haya más pensionistas que cobren pensiones más altas y que el número de trabajadores sea insuficiente para sostener estas nóminas es un problema que lleva lastrando al sistema desde hace años.

Los datos de la Seguridad Social en junio revelan otro récord de gasto: 28.432 millones en total (14.397 millones debido a la nómina ordinaria y 14.035 millones de euros por la paga extra). Respecto a la pensión media, el sexto mes del año cerró con una prestación de 1.371,4 euros y una pensión de jubilación de 1.572,8 euros. En total se pagaron 10.477.873 pensiones a casi 9,5 millones de personas.

Un coste al alza y sin freno

Pero este no es el único problema que tienen las maltrechas cuentas de la Seguridad Social. En los últimos tiempos, el presupuesto de la Seguridad Social se enfrenta a otra amenaza: el gasto de las bajas por incapacidad temporal.

Por tanto, estamos ante otra bomba de la Seguridad Social que no deja de crecer. Tanto es así, que en el Presupuesto del año 2023, el último con las cuentas aprobadas, se estableció un coste de 10.526 millones para la partida de gastos por contingencia común (las enfermedades que se producen fuera del trabajo y las que son objeto de debate actualmente).

Sin embargo, según los últimos datos disponibles hasta el mes de mayo, la Seguridad Social lleva gastados 7.177 millones en solo cinco meses en esta partida, lo que supone casi el 70% de lo presupuestado para un año completo.